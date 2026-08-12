Акимат Актобе не смог назвать точные сроки строительства мусоросортировочной линии

В Актобе планируют построить новый полигон твердых бытовых отходов с линией сортировки. Проект стоимостью 136,6 млн тенге охватит 30 гектаров, однако сроки строительства и источники финансирования пока не определены. Об этом в ответ на запрос Kazinform сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области.

Отвечая на запрос, управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области опиралось на информацию акимата города Актобе.

Для строительства полигона с линией сортировки твердых бытовых отходов уже разработаны проектные и изыскательские работы. Согласно проекту, строительство нового полигона с сортировочной линией охватит 30 гектаров из 56 гектаров земли.

— Стоимость проектно-сметной документации составляет 136,6 млн теңге. В настоящее время ведутся проектные работы по объекту «Строительство полигона с линией сортировки твердых бытовых отходов». Проектная организация — ТОО «Крез-Сервис». В целях решения вопроса внедрения раздельного сбора и сортировки твердых бытовых отходов в городе Актобе акимат подготовил дорожную карту. Согласно дорожной карте, проектно-сметная документация пройдет экспертизу. После этого будут осуществлены строительно-монтажные работы. При вводе в эксплуатацию будет установлена сортировочная линия на площади 10 гектаров. На 20 гектарах земли будут размещены 20 карт твердых бытовых отходов. Будут подведены инженерные сети и установлено дробильное оборудование для крупногабаритного бетона, — сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области.

Однако ведомство не дало конкретного ответа на запрос Kazinform о строительстве мусороперерабатывающего завода, его проектной мощности и источниках финансирования. Вместе с тем остается неизвестным, какие инвестиционные проекты были предложены за последние три года для развития сферы переработки твердых бытовых отходов в Актюбинской области.

Напомним, в ноябре прошлого года мы сообщали, что лишь в пяти процентах населенных пунктов Актобе имеются узаконенные мусорные полигоны. Местный акимат заявил, что строительство полигона обходится дорого. Для проектов районных центров требуется 600-700 млн теңге.