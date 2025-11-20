РУ
    13:37, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Аким ВКО рассказал, когда запустят новые аэропорты в Зайсане и Катон-Карагае

    В Восточно-Казахстанской области продолжается строительство двух новых аэропортов — в Зайсане и Катон-Карагае. По информации акима региона Нурымбета Сактаганова, на сегодня аэропорт в Зайсане готов на 66%, в Катон-Карагае — на 55%, передает корреспондент агентства Kazinform.

    аэропорт, самолет
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    — На объектах уже построены взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, сейчас ведется строительство перронов и аэровокзалов. До конца года эти работы будут завершены, — сообщил Сактаганов на брифинге в СЦК.

    Он добавил, что Казаэронавигация в качестве заказчика уже работает над закупкой необходимого оборудования и его монтажом.

    — Я думаю, к началу следующего туристического сезона, с апреля-мая, первые самолеты будут принимать в этих аэропортах, — отметил аким.

    По словам главы региона, сегодня Восточный Казахстан активно обновляет транспортные, коммунальные и энергетические системы, создавая современную инфраструктуру, которая упрощает логистику и повышает комфорт для жизни и бизнеса.

    С прошлого года из областного центра выполняются международные авиарейсы в Москву и Новосибирск. Со следующего года планируется открытие авиамаршрута в Китай.

    Кроме того, модернизируются пункты пропуска «Майкапчагай» и «Уба», пять железнодорожных вокзалов, а также идет подготовка к запуску железнодорожного маршрута тальго «Усть-Каменогорск-Алматы».

