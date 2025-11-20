Аким ВКО рассказал, когда запустят новые аэропорты в Зайсане и Катон-Карагае

— На объектах уже построены взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, сейчас ведется строительство перронов и аэровокзалов. До конца года эти работы будут завершены, — сообщил Сактаганов на брифинге в СЦК.

Он добавил, что Казаэронавигация в качестве заказчика уже работает над закупкой необходимого оборудования и его монтажом.

— Я думаю, к началу следующего туристического сезона, с апреля-мая, первые самолеты будут принимать в этих аэропортах, — отметил аким.

По словам главы региона, сегодня Восточный Казахстан активно обновляет транспортные, коммунальные и энергетические системы, создавая современную инфраструктуру, которая упрощает логистику и повышает комфорт для жизни и бизнеса.

С прошлого года из областного центра выполняются международные авиарейсы в Москву и Новосибирск. Со следующего года планируется открытие авиамаршрута в Китай.

Кроме того, модернизируются пункты пропуска «Майкапчагай» и «Уба», пять железнодорожных вокзалов, а также идет подготовка к запуску железнодорожного маршрута тальго «Усть-Каменогорск-Алматы».