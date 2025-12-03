Аким Улытау сообщил о дефиците кадров в регионе

Журналисты отметили, что некоторые акимы приходят на должность со своей командой.

— Когда я пришел на службу, в пяти управлениях не было руководителей. В двух управлениях из-за расследования уголовных дел мы не могли проводить назначения, а в трех назначили новых руководителей. Я ранее работал в других регионах, в Алматы и в Павлодарской области, где познакомился с квалифицированными специалистами. После своего назначения я предложил им перейти к нам. На прежнем месте они занимали более низкие должности, а у нас возглавили управления, — сообщил аким на брифинге в СЦК.

Он признался, что в области даже при объявлении конкурса желающих бывает немного, а некоторые конкурсы приходится проводить по несколько раз.

— Три руководителя управлений прошли все конкурсные процедуры и были трудоустроены в рамках закона. С момента моего прихода я не менял никаких политических служащих, — отметил аким.

Аким подчеркнул, что в работе командой нет ничего плохого, ведь «команда — это не банда, а люди с общей целью, готовые вместе работать на развитие региона».

