После обрушения шахты на руднике «Жомарт» внедрили новые правила работы в газоносных условиях
Аким области Улытау Дастан Рыспеков сообщил о мерах безопасности на шахте рудника «Жомарт» после обрушения. По его словам, разработан план из 45 мероприятий, из которых 29 уже выполнены. Часть мер реализуется на постоянной основе, передает корреспондент агентства Kazinform.
Мероприятия охватывают научно-исследовательские работы, поставку и монтаж оборудования, а также обучение персонала.
— На сегодняшний день разработана и внедрена инструкция для ведения горных работ в условиях газоносности месторождения. Ранее такого не было. Организован круглосуточный контроль газовой среды с использованием газоанализаторов, — сообщил аким на брифинге в СЦК.
Кроме того, создана лаборатория для оперативного анализа проб воздуха, весь персонал полностью обеспечили светильниками с метками позиционирования, развернута система мониторинга на протяжении 15,5 км, а также внедрена тепловая карта опасных зон.
— Работа эта продолжается. В целом рудник «Жомарт» пять месяцев не работал, его закрывали. По истечении пяти месяцев, с учетом выполнения ряда мероприятий, он возобновил свою работу за исключением определенных участков, — добавил Дастан Рыспеков.
Напомним, в феврале этого года на шахте рудника «Жомарт» произошло обрушение, в результате которого погибли семь человек.