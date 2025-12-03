После обрушения шахты на руднике «Жомарт» внедрили новые правила работы в газоносных условиях

Мероприятия охватывают научно-исследовательские работы, поставку и монтаж оборудования, а также обучение персонала.

— На сегодняшний день разработана и внедрена инструкция для ведения горных работ в условиях газоносности месторождения. Ранее такого не было. Организован круглосуточный контроль газовой среды с использованием газоанализаторов, — сообщил аким на брифинге в СЦК.

Кроме того, создана лаборатория для оперативного анализа проб воздуха, весь персонал полностью обеспечили светильниками с метками позиционирования, развернута система мониторинга на протяжении 15,5 км, а также внедрена тепловая карта опасных зон.

— Работа эта продолжается. В целом рудник «Жомарт» пять месяцев не работал, его закрывали. По истечении пяти месяцев, с учетом выполнения ряда мероприятий, он возобновил свою работу за исключением определенных участков, — добавил Дастан Рыспеков.

Напомним, в феврале этого года на шахте рудника «Жомарт» произошло обрушение, в результате которого погибли семь человек.