Аким Туркестанской области встретился с молодыми предпринимателями

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области набирает обороты электронная коммерция. Крестьяне Байдибекского района, не выходя из дома, через онлайн-платформу продают свой скот и тем самым зарабатывают на жизнь. В ходе рабочей поездки в район аким области Умирзак Шукеев встретился с молодыми предпринимателями и поддержал смелые инициативы граждан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«Очень важно мыслить креативно и смело двигаться вперед. Человек, владеющий тонкостями любой профессии, опережает всех. Я специально приехал, чтобы познакомиться с активной молодежью, которая развивает животноводство. Разведение домашнего скота - это одновременно работа и источник дохода. Ваш пример во время карантина станет для многих образцом», - сказал Умирзак Шукеев в ходе встречи с сельской молодежью.

Представителей молодого поколения объединило комплексное хозяйство ТОО «Корпорация Ernur», расположенное в населенном пункте Акбастау. Все они занимаются земледелием и скотоводством. Крестьянское хозяйство располагает собственной техникой и земельным участком около 4 тысяч га.

Среди них - Алмаз Алтайулы, занимающийся увеличением племенного поголовья крупного рогатого скота. Во время карантина, он заказал онлайн из Горного Алтая 121 голов коров калмыцкой породы. По его словам, он не только с экономил деньги, купив скот онлайн, но и свое время.

В районе активно набирает обороты онлайн-торговля скотом. В связи с эпидемией коронавируса закрытие животноводческих баз не помешало байдибекцам открыть «торговые чаты» в популярных мессенджерах. На онлайн-рынке можно купить лошадей, коров, овец, коз, домашнюю птицу и даже экзотических павлинов.

Теперь молодежь района намерена приступить к созданию специального сайта для онлайн-торговли скотом. Для купли-продажи скота около 7000 жителей зарегистрировались в чатах «Берекелі Бәйдібек» и «Бәйдібек Мал Базары» в мессенджерах WhatsApp и Telegram.

«Во время карантина молодые предприниматели на селе открыли общий чат и наладили интернет-торговлю. Это очень удобно. Раньше каждые выходные приходилось выводить скот на рынок, платить за место и стоять там целый день. Таким образом мы решили общую для всех проблему. Откроем специальный сайт и планируем дальше развивать животноводство в районе», - сказал глава крестьянского хозяйства Абылай Кайратулы.

По данным областного управления сельского хозяйства, за 9 месяцев этого года поголовье скота в регионе увеличилось примерно на 5-7%, производство мяса - на 2,2%.

Интернет-торговля в области в основном ведется на специальных сайтах - maltabu.kz, malsatu kz, malbazar kz, и через мессенджеры WhatsApp, Telegram. Кроме того, в регионе не остается без внимания и вопрос ввоза скота из-за рубежа для племенного разведения. Несмотря на карантин, в этом году было приобретено около 3000 голов КРС. В целях развития верблюдоводства было приобретено 1305 голов черно-пестрой породы. Благодаря системной работе в регионе удалось сохранить стабильные цены на скот.

В области не было допущено необоснованного удорожания скота. Сейчас мясная продукция, произведенная в регионе, реализуется как на территории страны, так и в соседнем Узбекистане.