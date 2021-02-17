Аким Туркестанской области провел онлайн-прием граждан

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев провел онлайн-прием граждан на площадке «Открытого акимата». В связи с карантинной ситуацией в стране личный прием жителей прошел в онлайн-формате. На личном приеме акима побывали более 10 граждан. Большинство вопросов касались социальной сферы, были и те, кто просил главу региона оказать помощь в поиске постоянной работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

К примеру, жительница населенного пункта Кокбулак Келесского района Алия Жангельдиева задала вопрос о капитальном ремонте улиц в селе. Сметная документация внутрипоселковой дороги была разработана в прошлом году. В этом году документ внесен в местный бюджет. До конца года дорогу полностью отремонтируют.

Также жительница города Арыси обратилась за помощью в получении безглютеновой пищи детям-близнецам с редким диагнозом целиакия. Отметим, по области зарегистрировано более 60 детей с этим заболеванием. Умирзак Естаевич сообщил, что на заседании Туркестанского областного маслихата в марте будет подготовлено предложение о получении детьми с ограниченными возможностями безглютеновой пищи за счет средств местного бюджета.

Записавшись на прием к акиму области, Калдыкыз Мусаева обратилась с просьбой оказать содействие в трудоустройстве 22-летнего сына. Оказалось, что семья зарегистрирована по месту жительства в городе Шымкенте. Обратившейся гражданке разъяснили необходимость проживания по месту жительства в Туркестане для содействия в трудоустройстве в областном центре. Далее сына примут на «молодежную практику» по своей специальности и выдадут направление.

В ходе онлайн-приема житель Туркестана Елтай Бимахамбетов поднял вопрос об установке памятника Казыбек би в Туркестане. Аким области пояснил, что такой вопрос находится в компетенции Министерства культуры и спорта РК и реализуется в рамках правил установления сооружений монументального искусства.

«К таким вопросам мы относимся очень внимательно. Необходимо соблюдать все требования, есть свой порядок. В соответствии с требованиями закона, местные исполнительные органы предоставляют необходимые документы. Затем областное управление культуры собирает соответствующие документы и представляет их в специальную комиссию, созданную при министерстве. В случае одобрения заключения комиссии, будет рассмотрен вопрос установки памятника», - сказал аким области.

Кроме того, жители города Туркестана и Мактааральского района озвучили проблему питьевой воды. До конца года в населенный пункт Жайлауколь сельского округа Макталы будет подведен новый водопровод. Также разработают и внесут проект по обеспечению питьевой водой новообразовавшихся пунктов Туркестана. Строительные работы запланированы на 2022 год.

«Трудно прокладывать трубопроводы в места, где дома строились без инфраструктуры, но этот вопрос мы решим до конца года. Обычно перед началом строительства мы сначала подводим инфраструктуру: трубы для воды, электричество, газ, теплоснабжение и канализацию. Я понимаю, что за каждой просьбой стоит человеческая судьба. Поэтому все вопросы беру на свой контроль. Все вопросы жителей, озвученные сегодня на приеме, будут решены в полном объеме в рамках закона», - сказал Умирзак Шукеев.

Вместе с тем житель села Кокмардан Отырарского района Куат Расиллаев поднял вопрос о дефиците поливной воды, который может возникнуть в летний период. На сегодняшний день каналы «Алтынбеков» и «Кокмардан» прошли механическую очистку. Восстановительные работы планируется начать с марта. Дефицит поливной воды будет полностью решен.

Умирзак Шукеев взял на личный контроль предложения и жалобы туркестанцев, поручив ответственным лицам детально проанализировать проблемы каждого гражданина и в кратчайшие сроки решить их в рамках закона.