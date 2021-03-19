Аким Туркестанской области: Проект «Два-три урожая в год» доказал свою эффективность

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В крестьянском хозяйстве «Тауекел» сельского округа Жартытобе Сарыагашского района прошел областной семинар-совещание «Повышение производительности труда в агропромышленном комплексе Туркестанской области - эффективность получения 2-3 урожаев с одной площади». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

В мероприятии под открытым небом участвовали аким области Умирзак Шукеев, руководитель областного управления сельского хозяйства, акимы районов/городов, сельских округов, руководители агроформирований, ученые и предприниматели. Производителям сельхозтоваров представили продукцию поставщиков семян, удобрений, гербицидов и выставку племенных овец «Гиссар».

Сейчас перед АПК Казахстана стоит много задач. Основная - устойчивое развитие сельскохозяйственного производства, повышение производительности труда в отрасли в 2,5 раза с увеличением производства конкурентоспособной, экспортоориентированной продукции. Для этого с 2019 года в регионе реализуют проект «Получение 2-3 урожаев в год с одной площади».

В прошлом году в этом направлении в 128 сельских округах на 5,2 тысячи га реализовали 2 тысяч проектов, выпустив 262,5 тысячи тонн продукции на дополнительную сумму 18,4 млрд тенге. Как показывает практика, эффективность данного проекта составляет 7-8 млн тенге с 1 га в год. Таким образом, можно собрать до 2-2,5 раза больше продукции.

«В области 35% теплиц приходится на Сарыагашский район. В нашем регионе собирают ранний урожай. Реализовать продукцию - также не проблема. Есть специальные сайты, надо увеличить их количество. Нужный товар забирают сами. Когда мы приступили к реализации проекта по получению 2-3 урожаев в год с одной площади, многие отнеслись с недоверием. Сейчас мы доказали его эффективность. Для получения дохода с придомовой территории внедрили израильскую технологию», - сказал Умирзак Шукеев.

С точки зрения климата и рабочей силы Туркестанская область - наиболее благоприятный регион в Казахстане. В области порядка 71 тысячи фермерских хозяйств, доля по республике составляет 35%. В прошлом году проведено 8 областных и республиканских семинаров-совещаний для развития отрасли сельского хозяйства. Также постоянно работают над информированием и стимулированием субъектов АПК к внедрению передовых технологий.

Исходя из эффективности данного направления, в текущем году в целом запустят 2760 проектов на 6 тысяч га. По 1622 проектам по получению первого урожая уже засеяно 3,4 тысячи га.

«Чтобы поднять сельское хозяйство, нужно внедрять новые технологии. Особенно в больших хозяйствах. Необходимо перейти на нулевую технологию. Вокруг Туркестана внедряем дождевальные машины. Очень подходящий метод для нас. Данная технология экономит воду в три раза, и дает продукции в четыре раза больше. Также в Туркестане появится одна из лучших молочных ферм в Казахстане. Сегодня современные технологии позволяют содержать 10 тысяч голов на небольшой площади», - подчеркнул аким области.

Подводя итоги семинара, Умирзак Шукеев отметил, что продовольственная безопасность является глобальной проблемой. Он поручил акимам районов/городов, руководителям сельскохозяйственных структур ориентироваться на новые технологии и инновации для увеличения производства конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции.