Аким Туркестанской области пояснил, как будут решать вопрос с дефицитом воды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Не столкнется ли Туркестанская область с дефицитом воды и корма для скота рассказал аким области Умирзак Шукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот год засушливый, особенно вторая половина мая, июнь. Температура значительно выше, чем в другие годы. Но такой катастрофы по кормам я не вижу. Есть отдельные регионы: Шардаринский, Мактааральский, Жетысайский. Но мы там принимаем меры. В такие годы всегда государство помогает. Скот частный в основном у нас. Этим хозяевам просто нужно дать место, где выкосить корм для скота. Мы сейчас этим занимаемся. В том числе выделяем места в национальных парках. Здесь индикатор – цена на сено. Если один пресс стоит 600 тенге, сейчас доходит до 800, максимум 1000 тенге. В принципе катастрофы не вижу. Мы будем принимать меры, помогать, решим проблему», - прокомментировал аким Туркестанской области.

В ходе онлайн-брифинга Умирзак Шукеев ответил, как будут решать вопрос с нехваткой воды для скота.

«Маловодные годы сейчас, особенно по руслу реки Сырдарьи. Поэтому Правительство вместе с Министерством экологии, Правительством соседних стран ведет работу. Тот объем воды, который нам необходим, будет обеспечен, потому что все договора подписаны, контроль над этим установлен. Что касается других районов, думаем, что воду надо экономить, в том числе внедрять новые технологии. Такого изобилия воды в целом в мире больше не будет», - прокомментировал аким.

По его словам, надо к воде относиться более ответственно, тарифы повышать за поливную воду.

«Мы выбрали дождевальную технологию полива. Значит, сейчас на площади 11 тысяч га устанавливаем эту технологию. Они позволяют в два раза экономить воду, это уже доказано. Производительность увеличивается в два раза. Капельное, дождевальное орошение есть. Сейчас идет бетонирование Арысь-Туркестанского канала протяженностью 150 км. Мы теряем 80 млн кубов воды, когда для Туркестана нужно всего 200 млн кубов воды в год. Поэтому сейчас идет бетонирование этого канала. Нам нужно создавать скважины. Нужно заниматься водным менеджментом. Во всех районах есть небольшие водохранилища. Везде нужно приступать к экономии воды. То же самое касается и питьевой воды», - добавил Умирзак Шукеев.

Ранее аким области Умирзак Шукеев заявил, что до 2025 года планируется довести туризм в Туркестане до 2,5 млн посещаемостей.