Аким Туркестанской области передал жителям благодарность Президента по итогам саммита ОТГ

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров встретился с представителями интеллигенции, предпринимателями, молодежью, общественными деятелями и жителями региона. Он отметил, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил организацию саммита, и передал жителям региона слова благодарности Главы государства.

Напомним, после завершения саммита Глава государства провел специальное совещание, в ходе которого отметил высокий уровень организации международного мероприятия и выразил особую признательность жителям Туркестанской области, а также всем, кто принимал участие в подготовке исторического события.

— Благодаря эффективной работе Туркестан, как город, в котором расположены святыни тюркской цивилизации, продемонстрировал свой мощный потенциал в качестве притягательного центра культурно-гуманитарного взаимодействия и готовность к проведению крупных международных форумов, — подчеркнул Президент.

Встреча прошла в новом этно-туристическом комплексе Туркестана и объединила представителей различных сфер региона. Открывая совещание, Нуралхан Кушеров выразил благодарность всем жителям области, внесшим вклад в успешное проведение международного форума. По его словам, высокая оценка Главы государства является признанием труда каждого жителя региона и подтверждением особого статуса Туркестана на международной арене.

— Неформальный саммит Организации тюркских государств, прошедший в духовной столице тюркского мира — Туркестане, стал важным историческим событием. Наш Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев высоко оценил подготовительную работу, проведенную в Туркестанской области, и выразил особую благодарность жителям региона и всем гражданам, принявшим участие в организации этого важного мероприятия. Это, прежде всего, оценка высокого авторитета древнего города на международной арене и труда каждого гражданина, неустанно работавшего на благо страны. Туркестан еще раз доказал, что является стратегическим и культурно-духовным центром, способным проводить масштабные мероприятия глобального уровня на самом высоком уровне. В этой связи стоит отметить, что Глава Государства придал Туркестану особый статус и держит развитие региона на постоянном контроле. Его инициатива провести саммит именно в этом священном месте — яркое проявление огромного доверия к исторической роли города. Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность представителям правоохранительных органов и военной сферы, обеспечивавшим общественную безопасность, специалистам медицины и коммунальных служб, волонтерам и государственным служащим, а также гостеприимному населению Туркестана, — отметил глава региона.

В ходе совещания особое внимание было уделено вопросам экономики, инвестиционной привлекательности и промышленного потенциала региона. По словам акима области, по итогам 2025 года внешний товарооборот Туркестанской области достиг 3,5 миллиарда долларов, а экспорт за последние три года увеличился на 142 процента. Основными стратегическими партнерами региона являются Россия, Китай, Узбекистан, Германия и Чехия.

Глава региона подчеркнул, что область делает ставку на развитие производств с высокой добавленной стоимостью, привлечение инвестиций и поддержку отечественного бизнеса. Для инвесторов подготовлены готовые бизнес-кейсы и проекты с анализом рынка, сырьевой базы и финансовых показателей.

В рамках встречи представители интеллигенции, ученые, предприниматели и общественные деятели поделились мнениями об итогах саммита и перспективах дальнейшего развития региона. Предприниматели выразили благодарность государству и руководству области за оказываемую поддержку, отметив готовность к реализации совместных проектов, направленных на социально-экономическое развитие Туркестанской области.

Сегодня Туркестан укрепляет статус духовного, культурного и экономического центра тюркского мира, демонстрируя готовность к проведению международных мероприятий высокого уровня, отметили в пресс-службе акима Туркестанской области.