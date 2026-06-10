Аким Туркестанской области обсудил сотрудничество с представителями бизнеса в Китае

В рамках рабочего визита в Китай аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров провел переговоры с представителями ведущих международных промышленных и энергетических компаний, обсудив новые возможности для развития экономики региона, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В первую очередь были рассмотрены вопросы инвестиционного сотрудничества с руководством компании Kibing Group. Компания специализируется на производстве флоат-стекла и энергосберегающей стекольной продукции для строительной отрасли, специальных стекол для электронных устройств, фотоэлектрического стекла для солнечной энергетики, а также высококачественной стекольной продукции для фармацевтической промышленности.

Стороны обсудили проект строительства в Туркестанской области крупного производственного комплекса по выпуску флоат-стекла и переработке кварцевого песка. Ранее аким области уже проводил встречи с инвесторами, в ходе которых были детально рассмотрены вопросы реализации данного проекта. Его реализация позволит не только повысить промышленный потенциал региона, но и создать условия для развития производства строительных материалов, снижения импортозависимости и расширения экспортных возможностей. Кроме того, новое предприятие обеспечит создание сотен постоянных рабочих мест и будет способствовать повышению квалификации местных специалистов.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

— Данный проект внесет значительный вклад не только в развитие промышленного потенциала Туркестанской области, но и всей страны, позволит развивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью и создавать новые рабочие места. Туркестанская область является одним из наиболее перспективных регионов Казахстана по запасам кварцевого песка, что открывает широкие возможности для развития стекольной промышленности. Сегодня спрос на стекольную продукцию в стране растет. Регион располагает благоприятным инвестиционным климатом, необходимой инженерной инфраструктурой и квалифицированными трудовыми ресурсами. Акимат готов оказать всестороннюю поддержку в реализации проекта. Уверен, что мы сможем выстроить долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество и совместно реализовать данный проект, — отметил Нуралхан Кушеров.

Представитель компании подчеркнул высокий инвестиционный потенциал Туркестанской области и благоприятные условия для ведения бизнеса.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

— Нас особенно заинтересовали инвестиционные возможности региона и благоприятный деловой климат. Стратегическое расположение области, ее инфраструктурный потенциал и механизмы государственной поддержки создают хорошие условия для реализации долгосрочных проектов. Мы приложим все усилия для развития взаимовыгодного партнерства, — отметил представитель компании.

Также руководство области встретилось с представителями одной из крупнейших энергетических компаний Китая — China Energy. В ходе переговоров подробно обсуждался проект строительства крупной ветровой электростанции мощностью 1500 МВт.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Данная инициатива полностью соответствует стратегии развития возобновляемых источников энергии в Туркестанской области. Реализация проекта позволит укрепить энергетическую безопасность региона и значительно увеличить объемы производства экологически чистой электроэнергии. Кроме того, проект будет способствовать развитию инженерной инфраструктуры и повышению инвестиционной активности.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию «зеленой» экономики и увеличению доли возобновляемых источников энергии в стране. В этой связи развитие альтернативной энергетики является одним из стратегических приоритетов Туркестанской области. Благоприятные природно-климатические условия региона, в том числе высокий потенциал ветровых и солнечных ресурсов, создают широкие возможности для успешной реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Состоявшиеся встречи с международными компаниями являются результатом системной работы по реализации инвестиционной политики Туркестанской области. Руководство региона ставит целью достижение устойчивого экономического роста посредством расширения сотрудничества в сферах промышленности, высоких технологий и зеленой энергетики.

В ходе переговоров аким области представил руководителям крупных компаний экономический и инвестиционный потенциал Туркестанского региона, пригласив иностранных инвесторов к реализации совместных проектов. Китайские предприниматели выразили заинтересованность в благоприятном инвестиционном климате области и заявили о намерении реализовывать долгосрочные проекты в промышленности, производстве и других сферах.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров отметил, что укрепление экономических связей между Казахстаном и Китаем оказывает положительное влияние на развитие делового сотрудничества между регионами.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

— Туркестанская область является открытым и надежным партнером для инвесторов. Мы готовы всесторонне поддерживать инициативы в сферах промышленности, зеленой энергетики и высоких технологий. Проведенные переговоры с китайскими партнерами придадут новый импульс развитию экономики региона, созданию рабочих мест и повышению благосостояния населения. Со стороны акимата будут оказаны все необходимые меры поддержки в рамках законодательства. Благодарю вас за интерес к инвестированию в наш регион и готовность реализовать крупный энергетический проект. Уверен, что данная инициатива внесет существенный вклад в развитие экономики региона, создание новых рабочих мест и укрепление энергетической безопасности страны. Надеюсь, что сегодняшняя встреча станет прочной основой для взаимовыгодного сотрудничества и важным шагом на пути успешной реализации проекта, — подчеркнул Нуралхан Кушеров.

Ожидается, что достигнутые договоренности с крупными инвесторами создадут прочную основу для укрепления производственного потенциала Туркестанской области и ее превращения в один из ключевых центров индустриального и энергетического развития Казахстана.