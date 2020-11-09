Аким Туркестанской области: Диверсификация сельского хозяйства - главное условие конкуренции

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Чтобы не отставать от развитых государств, необходимо быть конкурентоспособными, проводить совместные исследования с учеными и стремиться производить продукцию, отвечающую мировым требованиям. Об этом аким Туркестанской области Умирзак Шукеев сказал на прошедшем в селе Жузимдык Келесского района семинар-совещании, посвященному развитию сельского хозяйства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Акимы районов, сельских округов, агроформирований и ученые, собравшиеся на полях крестьянского хозяйства «Серік», провели совещание по вопросам развития проекта – «получение 2-3 урожая в год с одной площади». В текущем году в результате проведенной работы с учетом природно-климатических условий и возможностей области, в 128 сельских округах на площади 5,2 тысячи га 1999 крестьянских хозяйств собрали около 220 тыс. тонн продукции урожая первого, второго и третьего урожаев. В среднем с 1-го гектара получена прибыль в размере 5 млн тенге. Если в республике зарегистрировано 214 тысяч крестьянских хозяйств, то в Туркестанской области это порядка 71 тысяча агроформирований, что составляет 33% от общего их числа, из них 65% - мелкие крестьянские хозяйства.

«Опыт показывает, что этот проект является перспективным, значимым для Туркестанской области. Развитие сельского хозяйства является одним из важных государственных приоритетов. Каждый район должен работать в соответствии его природными условиями», - сказал Умирзак Шукеев.

Также глава региона отметил необходимость увеличивать производство за счет использования новых эффективных и экономичных технологий. Поняв эффективность технологии дождевального орошения, её на сегодняшний день активно внедряют в Туркестане, в Арыси и в других районах. В целом, данную технологию планируется внедрить на 11 тысяч га.

Вместе с тем, на совещании было отмечено, что диверсификация является главным условием конкуренции. Выступивший на семинаре ученый ЮКГУ им. М.Ауэзова Бердияр Калымбетов предложил три направления развития отрасли. Эксперт рассказал о планировании посредством диверсификации, о преимуществе укрупнения мелких хозяйств и объединения их в кооперативы.

«Необходимо планировать, какие культуры будут выращиваться в каких хозяйствах и сроки их посева за счет диверсификации. Большинство хозяйств в области – это маленькие хозяйства . Их нужно укрупнять. Основной интерес объединения в кооперативы заключается в том, чтобы создать МТС, машинно-тракторную станцию. Она состоит из 5-6 тракторов, технологий и сервисных услуг»,- сказал заведующий научно-исследовательской лабораторией «Механизация сельскохозяйственного производства Б.Калымбетов.

Кроме того, в ходе рабочей поездки в Келесский район аким области посетил крестьянское хозяйство «Нуржан», расположенное в сельском округе Биртилек. Местные аграрии, используя передовые технологии, обеспечивают население овощами и различными саженцами. В теплице на территории 11 га методом капельного орошения выращивают помидоры, огурцы и другие сельскохозяйственные культуры. Выращенную продукцию отправляют в Нур-Султан, Алматы и северные области.



