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Аким села в Алматинской области вытащил из горящего дома газовый баллон

6 Декабря 2022, 17:23
Аким села в Алматинской области вытащил из горящего дома газовый баллон

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В одном из домов Шенгельдинского сельского округа, который находится возле города Конаева, около 07:50 утра произошел пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области, дым от пожара заметил аким села Максат Жазиев, проезжавший в этот момент мимо, и сразу же направился к горящему дому.

«Остановился у дома. Тут же рядом остановилась автомашина Mazda. В это время хозяин дома выводил супругу и детей через окно. Времени на раздумья не было. Вместе с мужчиной, оказавшимся рядом, мы вытащили из дома газовый баллон. Пока ожидали пожарных, забрались на крышу дома и сдерживали огонь, поливая из шланга», – рассказывает аким села Максат Жазиев.

По информации пресс-службы акимата города Конаева, пожарное подразделение в/ч 86621 прибыло к месту происшествия оперативно. Пожар был полностью потушен. Жертв и пострадавших нет. Акимат окажет поддержку в восстановлении дома.


Фото из открытых источников

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