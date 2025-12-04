РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:15, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Аким рассказал о результатах борьбы с загрязнением воздуха в Атырауской области

    За нарушение экологического законодательства 139 организаций в Атырауской области оштрафовали на 2,3 трлн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Әлеуметтік желіден алынды
    Фото: социальные сети

    По словам акима региона Серика Шапкенова, вредные выбросы в атмосферу удалось сократить.

    «По сравнению с первыми шестью месяцами 2024 года, в текущем году объем выбросов вредных веществ в атмосферу снизился на 5 тысяч тонн», — отметил он на брифинге в СЦК.

    Кроме того, в рамках комплексного плана в регионе высадили 476,6 тысяч деревьев на площади 164,8 гектаров, а по региональному плану — еще 145,7 тысяч деревьев на 69,7 гектаров.

    Ранее стало известно, что обеспеченность жителей Атырауской области качественной питьевой водой, газом и электричеством сегодня достигает 99,9%.

    Теги:
    Атырауская область Экология
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
