Аким рассказал о результатах борьбы с загрязнением воздуха в Атырауской области

По словам акима региона Серика Шапкенова, вредные выбросы в атмосферу удалось сократить.

«По сравнению с первыми шестью месяцами 2024 года, в текущем году объем выбросов вредных веществ в атмосферу снизился на 5 тысяч тонн», — отметил он на брифинге в СЦК.

Кроме того, в рамках комплексного плана в регионе высадили 476,6 тысяч деревьев на площади 164,8 гектаров, а по региональному плану — еще 145,7 тысяч деревьев на 69,7 гектаров.

Ранее стало известно, что обеспеченность жителей Атырауской области качественной питьевой водой, газом и электричеством сегодня достигает 99,9%.