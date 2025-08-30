Аким области Улытау наградил шахтеров и обогатителей

Аким области Улытау отметил особую значимость профессий шахтеров подчеркнув их вклад в развитие экономики региона.

Фото: акимат области Улытау

Одним из ключевых событий стало чествование работников корпорации «Казахмыс» в формате «Легенды Казахмыса». В этот день были вручены высшие отраслевые награды:

«Кенші даңқы» I степени – Айтмухамет Балабаев, Галым Масенов, Ербол Битабаров;

«Кенші даңқы» II степени – Рашид Тулегенов, Талгатбек Абильдинов, Нуржан Дүйсенбеков;

«Кенші даңқы» III степени – Талгат Акмурзаев, Сабит Айранбаев, Бакдаулет Байзрахманов, Арман Шубаев, Николай Хорват, Бакытжан Киякбаев, Маргулан Тусупбеков, Акберген Садыков, Мурат Бисариев.

Нагрудным знаком «Еңбек даңқы» III степени отмечены Амирхан Айназаров, Серик Турсунбаев, Мурат Дузбаев, Хайдар Шаяхметов, Ерлан Базылбеков, Нурлан Бекбергенов, Жангельды Битугаев, Жумаш Кадырсизова, Ольга Ремпель и Батырлан Айтбаев.

Специальные награды:

«Еңбек ардагері» – Загира Мусрепова, Кайрат Абишев;

«Кен орнын алғашқы ашушы» – Мейрам Шоханов.

Фото: акимат области Улытау