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    14:11, 08 Май 2025 | GMT +5

    Аким области Абай поздравил ветеранов войны с Днем Победы

    Сегодня аким области Берик Уали поздравил ветеранов войны, проживающих в Семее, с 80-летием Великой Победы, передает агентство Kazinform.

    Аким области Абай поздравил ветеранов войны с Днем Победы
    Фото: акимат области Абай

    Глава региона впервые посетил дом 104-летнего ветерана войны, «Халық қаһарманы» Абдыгали Каймолдина.

    Аким области Абай поздравил ветеранов войны с Днем Победы
    Фото: акимат области Абай

    Абдыгали Каймолдин был призван на фронт в 1941 году. Участвовал в Сталинградской битве. Воевал на Первом Украинском, Первом Белорусском, Третьем Балтийском фронтах. Участвовал в освобождении Харькова.

    Аким области Абай поздравил ветеранов войны с Днем Победы
    Фото: акимат области Абай

    В 2023 году Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева за героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, активное участие в государственной и общественной деятельности после войны ему присвоено звание «Халық қаһарманы», награжден знаком отличия — Золотой Звездой и орденом «Отан».

    99-летний ветеран войны Иван Шевцов участвовал в боях за освобождение Польши и Чехословакии. Награжден орденами «Великой Отечественной войны» II степени, орденом «Красной Звезды».

    Аким области Абай поздравил ветеранов войны с Днем Победы
    Фото: акимат области Абай

    Аким области поздравил двух ветеранов с праздником и зачитал поздравления Президента. Вручил юбилейную медаль, сертификат на 5 миллионов тенге и специальную премию от акимата области.

    — От всей души поздравляю вас с 80-летием Великой Победы! Это почитаемый праздник, ставший символом мужества и героизма нашего народа. Как вы сами знаете, Глава государства всегда с особым уважением относится к ветеранам войны. Ваша безусловная любовь к Родине и самоотверженные подвиги всегда будут служить примером для поколений. Для нас большая радость и большая честь, что вы благополучно живете рядом с нами. Мы всегда гордимся вами, — сказал глава региона.

    Аким области Абай поздравил ветеранов войны с Днем Победы
    Фото: акимат области Абай

    Особо следует отметить, что во дворе дома ветеранов войны военный оркестр воинской части 5511 Национальной гвардии исполнил мелодии военных лет.

    На сегодня в области Абай три ветерана войны, около 1700 тружеников тыла.

    Ранее аким Алматы поздравил ветеранов с Днем Победы.

    Теги:
    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Регионы Казахстана 80-летие Победы Берик Уали Область Абай День Победы Ветераны войны 9 Мая Победа Ветераны
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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