Аким Алматы поздравил ветеранов с Днем Победы

Кроме того, по поручению Главы государства он вручил ветеранам юбилейную медаль «Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл».

Ольге Андреевне Савенко 9 мая исполняется 102 года. Окончив семь классов школы в Алматы, она поступила в Ленинградское военное училище связи. На фронт попала в 18 лет в сентябре 1941 года и до самой Победы мужественно выполняла свой долг. Проходила службу в полку связи на 1-м и 2-м Белорусских фронтах, принимала участие в освобождении Польши и Германии, а также в боях за Берлин. За проявленные мужество и самоотверженность была удостоена многих наград: ордена Отечественной войны, медали «За взятие Кенигсберга», медали «За освобождение Варшавы», медали «За взятие Берлина», юбилейных медалей.

Фото: акимат Алматы

Вернувшись после войны в родной город, ветеран посвятила 57 лет работе на алматинском телеграфе. Вместе с супругом вырастила двух дочерей. Встреча прошла в теплой, уютной атмосфере, на ней присутствовала внучка ветерана. Во время беседы Ерболат Досаев выразил Ольге Андреевне благодарность за мирное небо над головой. Аким отметил, что ее жизнь является уроком храбрости и любви к Родине для всех. От всего сердца глава города поздравил ветерана с наступающим днем рождения, выразил благодарность за неоценимый вклад в Великую Победу.

— Смотря на Вас, у меня на душе становится светло и радостно. Думаю, с Вашим удивительным характером и жизнелюбием Вы вдохновляете всех нас — это действительно важно. Ольга Андреевна, очень приятно просто сидеть рядом с Вами, видеть Вашу улыбку. Дай Бог, чтобы у многих молодых было столько же энергии, сколько сегодня есть у Вас. Искренне желаю Вам крепкого здоровья, — сказал Ерболат Досаев.

Не менее тепло и душевно прошла встреча и с Екатериной Александровной Барановой. Она встретила акима в своей квартире с племянницей.

Ветеран родилась и выросла в Курской области. После семи классов школы поступила в медицинский техникум на фельдшера. После освобождения родных мест от захватчиков, Екатерину Александровну призвали в армию и направили служить на 1-й Украинский фронт. Во фронтовом лазарете она ухаживала за ранеными бойцами. Победу встретила в чехословацком городе Карловы Вары.

За свою самоотверженность и труд была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За освобождение Праги» и многими юбилейными наградами.

После войны вместе с супругом Екатерина Александровна переехала в Казахстан на его родину. Здесь вырастила сына и многие годы жизни посвятила помощи людям, проработав в больнице при Совете министров. Несмотря на болезни, ветеран и сегодня остается сильной духом.

Ерболат Досаев выразил глубокое уважение и поблагодарил Екатерину Александровну за ее самоотверженный труд в годы войны.

Фото: акимат Алматы

— Вы были медсестрой на фронте с 1943 года, спасли много жизней. Спасибо Вам. От всей души хочу, пожелать Вам крепкого здоровья и бодрого настроения, — пожелал аким.

Глава города тепло был принят в доме 101-летнего ветерана Камбара Амировича Сарсенова. В душевной семейной атмосфере его встретили сам Камбар Амирович, его внук, сноха и маленькая правнучка. Аким выразил ветерану признательность за проявленные мужество, трудовую преданность и героизм в годы войны, пожелав крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни в окружении родных людей.

Фото: акимат Алматы

Камбар Амирович был призван в армию в августе 1942 года. Был трижды ранен. Участвовал в освобождении Беларуси, Латвии, Литвы и Польши. На кителе ветерана боевые награды: ордена Отечественной войны I и II степени, ордена Славы II и III степени, орден «Красной Звезды», а также медалей «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией». Камбар Сарсенов — почетный ветеран МВД. После завершения службы в органах внутренних дел, где он проработал много лет, продолжил трудовую деятельность на алматинском предприятии электрических сетей, внося свой вклад в развитие города.

Еще один ветеран которого навестил глава города — Василий Иванович Долбня. Он родился в 1927 году в Алматинской области. Был призван в армию в 1944 году. Службу проходил разведчиком на Дальнем Востоке. В мае 1951 года после шести с половиной лет военной службы Василий Иванович вернулся домой.

Фото: акимат Алматы

Боевые и трудовые заслуги Василия Ивановича отмечены многими орденами и медалями. У Василия Ивановича — трое детей, четверо внуков и столько же правнуков. Живет ветеран с сыном и дочкой. Праздничные дни ветеран встречает в кругу своей большой семьи.

Аким Алматы пригласил всех фронтовиков на открытие Аллеи ветеранов в парке 28 гвардейцев-панфиловцев, подчеркнув, что их жизненный путь является ярким примером мужества, доблести и беззаветной верности своему долгу.

В преддверии Дня Победы ветеранов также навестили заместители акима города, акимы районов. В ходе встреч они поздравили их с праздником, пожелали им крепкого здоровья и счастья, а также пригласили на празднование Дня Победы 9 Мая в парк 28 гвардейцев-панфиловцев.

Сегодня в Алматы проживает 21 ветеран Великой Отечественной войны. По поручению Ерболата Досаева размер единовременной выплаты в этом году был повышен до 5 млн тенге. Ветераны обеспечены медицинским обслуживанием, получают социальную помощь.

Ранее стало известно, какие выплаты получат ветераны и тыловики к 9 Мая в Актюбинской области.