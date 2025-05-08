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    09:24, 08 Май 2025 | GMT +5

    Какие выплаты получат ветераны и тыловики к 9 Мая в Актюбинской области

    В Актюбинской области в честь 80-летия Победы участникам и инвалидам ВОВ, приравненным к ним лицам, а также труженикам тыла, проработавшим в годы войны не менее 6 месяцев, из местного бюджета выделена разовая материальная помощь. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    ветераны
    Фото: Минтруда и соцзащиты населения

    Согласно решению городских и районных маслихатов, по области предусмотрены выплаты 4 336 получателям, общая сумма составит 1 076,8 млн тенге. В частности, труженики тыла получат по 153 348 тенге.

    Единственному ныне здравствующему ветерану, Василию Ивановичу Грецкому, предусмотрена выплата в размере 5 миллионов тенге.

    Единовременная помощь в размере 353 880 тенге предусмотрена для 1 724 человек - участников и инвалидов войны, а также семей военнослужащих, погибших или умерших в результате ранения, контузии или болезни, полученных в годы войны. Также предусмотрены выплаты по 153 348 тенге 991 человеку - вдовам инвалидов войны, умерших в результате ранений, а также 2 019 труженикам тыла.

    Ранее сообщалось о том, какое спецпособие получают казахстанские ветераны ВОВ.

    Теги:
    80-летие Победы Регионы День Победы Победа Актюбинская область Ветераны
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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