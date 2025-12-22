Аким Кызылорды прокомментировал уровень радиации и случаи онкологии в регионе

Во время брифинга в СЦК у акима спросили, как часто проводится мониторинг радиационной обстановки в регионе, поскольку люди жалуются на рост онкологии.

— Мониторинг проводится постоянно. Уровни радиации у нас не высокие. В Шиелийском районе и Жанакорганском районе ведется добыча урана. В основном в Жанакорганском районе этим занимается компания «Казатомпром». Они проводят исследования ежегодно, — ответил Нурлыбек Налибаев.

Он подчеркнул, что ситуацией занимаются министерства здравоохранения и экологии, при этом признал, что случаи заболеваний в регионе есть.

— Если сравнивать, например, с Алматы, то у нас показатели даже ниже. Этот вопрос поднимался еще в 2008 году. Тогда мы специально отправляли людей, чтобы замерить радиацию в Алматы, других городах, а также в Шиели и Жанакоргане совместно с «Казатомпромом». И тогда показатели в наших районах оказались ниже. Мы установили датчики на центральных площадях двух районов, они все показывают — поводов для беспокойства нет. Что касается онкологии, это не связано только с ураном. За этим следят и министерство здравоохранения, и министерство экологии. Наши показатели не плохие, но, к сожалению, заболевшие есть, и мы с ними работаем, создаем условия, — отметил аким.

Ранее он также сообщил о том, что кызылординцы получат горячую воду в многоэтажках — на эти цели выделено 26 млрд тенге.



