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Аким города Туркестан вручил государственный флаг и благодарственные письма 29 горожанам

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
16 Декабря 2020, 11:40
Аким города Туркестан вручил государственный флаг и благодарственные письма 29 горожанам

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким города Туркестан Рашид Аюпов в честь 29-летия Независимости вручил государственный флаг и благодарственные письма 29 гражданам, трудящихся для развитии и жизнедеятельности города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города.

В частности, это граждане, которые работают сантехниками, кочегарами, грузчиками, уборщицами, охранниками в учреждениях «Туркестан Жарык-Тазалык», «Жылу», «Туркестан-Су», а также специалисты учреждений образования, аптек, пекарен, скорой медицинской помощи.

Стоит отметить, что использование государственного флага недавно было расширено законодательством. В первую очередь, Государственный флаг может использоваться физическими и юридическими лицами для поддержки достижений граждан страны, для выражения патриотических чувств, казахстанской идентичности в зданиях, в том числе на балконах и в местах проведения торжественных мероприятий.

Однако, как уважение к человеку или предмету, флаг не должен опускаться и касаться какого-либо предмета, земли или воды, ручка флага не должна подниматься горизонтально. На государственном флаге нельзя писать, рисовать, использовать в качестве одежды или постельного белья и занавесок.

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Туркестанская область   Акимат   День Независимости  
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