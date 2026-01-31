РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:59, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Аким Степногорска привлечен к дисциплинарной ответственности

    Поводом послужило ненадлежащее осуществление местным исполнительным органом государственного контроля за подготовкой к отопительному сезону, что привело к незаконному начислению платы за тепло жителям города Степногорска, передает корреспондент агентства Kazimform.

    чиновник
    Фото: Мухтар Холдорбеков/ Kazinform

    Как сообщили в прокуратуре Акмолинской области, в ходе проведенной проверки в городе Степногорске было выявлено, что более восьми тысячам жителей незаконно начислялась плата за потребленную тепловую энергию.

    — Установлено, что в 41 многоквартирном жилом доме плата за тепловую энергию начислялась не по фактическим показаниям приборов учета, а на основании установленных нормативов, что повлекло необоснованное увеличение платежей для потребителей. Указанные факты свидетельствуют о нарушении теплоснабжающей организацией требований Закона Республики Казахстан «О теплоэнергетике», а также о ненадлежащем осуществлении местным исполнительным органом государственного контроля за подготовкой к отопительному сезону, — поделились в ведомстве. 

    По акту прокурорского надзора более восьми тысячам жителей города произведен перерасчет платы за тепловую энергию на общую сумму 8,1 млн тенге. 

    — За допущенные нарушения аким города привлечен к дисциплинарной ответственности, — добавили в прокуратуре. 

    Ранее мы сообщали, что квитанции за тепло с огромными суммами за тепло напугали жителей Степногорска. 

    Теги:
    Степногорск Регионы Казахстана ЖКХ Акимы
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают