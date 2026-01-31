Аким Степногорска привлечен к дисциплинарной ответственности

Как сообщили в прокуратуре Акмолинской области, в ходе проведенной проверки в городе Степногорске было выявлено, что более восьми тысячам жителей незаконно начислялась плата за потребленную тепловую энергию.

— Установлено, что в 41 многоквартирном жилом доме плата за тепловую энергию начислялась не по фактическим показаниям приборов учета, а на основании установленных нормативов, что повлекло необоснованное увеличение платежей для потребителей. Указанные факты свидетельствуют о нарушении теплоснабжающей организацией требований Закона Республики Казахстан «О теплоэнергетике», а также о ненадлежащем осуществлении местным исполнительным органом государственного контроля за подготовкой к отопительному сезону, — поделились в ведомстве.

По акту прокурорского надзора более восьми тысячам жителей города произведен перерасчет платы за тепловую энергию на общую сумму 8,1 млн тенге.

— За допущенные нарушения аким города привлечен к дисциплинарной ответственности, — добавили в прокуратуре.

Ранее мы сообщали, что квитанции за тепло с огромными суммами за тепло напугали жителей Степногорска.



