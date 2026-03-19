РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:12, 19 Март 2026 | GMT +5

    Аким был пойман за рулем в состоянии алкогольного опьянения в ЗКО

    В Акжаикском районе Западно-Казахстанской области сельский аким был пойман за рулем в состоянии алкогольного опьянения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pixabay.com

    В пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области рассказали обстоятельства происшествия: сотрудники батальона патрульной полиции вблизи села Чапаево выявили водителя, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Им оказался сельский аким. 

    — По данному факту в соответствии со статьей 608 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях составлен административный протокол. Материалы направлены в суд, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области.

    В пресс-службе суда ЗКО, в свою оечередь, сообщили, что дело уже поступило в суд для дальнейшего производства.

    Сенатор ранее предложила изменить систему проверки водителей на опьянение в Казахстане. Напомним, с 16 сентября 2025 года в стране вступили в силу обновленные правила освидетельствования водителей на состояние опьянения.

    Теги:
    ЗКО Нарушения Водители ПДД Акимы
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
    Сейчас читают