Аким был пойман за рулем в состоянии алкогольного опьянения в ЗКО

В пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области рассказали обстоятельства происшествия: сотрудники батальона патрульной полиции вблизи села Чапаево выявили водителя, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Им оказался сельский аким.

— По данному факту в соответствии со статьей 608 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях составлен административный протокол. Материалы направлены в суд, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области.

В пресс-службе суда ЗКО, в свою оечередь, сообщили, что дело уже поступило в суд для дальнейшего производства.

Сенатор ранее предложила изменить систему проверки водителей на опьянение в Казахстане. Напомним, с 16 сентября 2025 года в стране вступили в силу обновленные правила освидетельствования водителей на состояние опьянения.