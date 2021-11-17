Аким Алматы сообщил об открытии движения по развязке на Кульджинском тракте

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ответил, когда откроется движение по развязке на Кульджинском тракте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Строительно-монтажные работы по возведению транспортной развязки на пересечении улицы Бухтарминской с Кульджинским трактом ведутся в соответствии с графиком. Выполнены работы по устройству объездных дорог и сооружению эстакады №1.

До конца месяца (ноября) планируется открыть движение по временной схеме. По эстакаде будет организовано движение транспортных средств, движущихся по Кульджинскому тракту, в двух направлениях.

Кроме того, планируется открыть движение по съездам с улицы Бухтарминской на Кульджинский тракт при движении на восток, а также при движении по Кульджинскому тракту съезд на улицу Бухтарминскую без необходимости проезда к разворотной площадке.

Эти меры намного улучшат организацию дорожного движения в районе строительства транспортной развязки и снизят транспортную загруженность на данном участке.

Открытие движения во всех направлениях планируется в первом полугодии 2022 года. Современный многоуровневый путепровод с четырех- и шестиполосным движением разгрузит участок трассы, связывающей ВОАД с дорогой в аэропорт. Протяженность эстакады по Кульджинскому тракту составит 784 метра, туннеля по улице Бухтарминской — 570 метров. При благоустройстве прилегающей территории будет высажено 750 деревьев.

«Мы первую эстакаду завершили, заасфальтировали, разметку нанесли, опоры для освещения поставили… Думаем, что где-то в выходные проведем испытание по первой эстакаде и после этого начнем потихоньку запускать транспорт в оба направления. Там шесть полос, пока будет строится вторая эстакада, по первой могут уже проезжать в обе стороны. Объездные съезды - тоже самое будет. Вторая эстакада будет готова до февраля-марта. Но асфальт мы не сможем положить по погодным условиям. Как только потеплеет, мы сразу же проложим асфальт и запустим транспорт. В целом, с учетом погодных условий, благоустройства мы думаем что в конце мая полностью завершим. Транспорт уже будет двигаться. В ближайшее время по первой эстакаде транспорт будет запущен», - сказал аким в ходе прямого эфира на телеканале «Алматы».