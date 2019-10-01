Аким Алматы проверил качество домов в Арыси

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев проверил качество домов в Арыси, построенных за счет городского бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первого октября аким Алматы Б. Сагинтаев посетил с рабочей поездкой Туркестанскую область.









Прежде всего, он проинспектировал качество ремонтно-восстановительных работ в городе Арыси.

Напомним, город серьезно пострадал в результате взрывов 24 июня. Восстанавливали его всей страной. Для этого Арысь поделили на 17 секторов — по количеству областей и городов республиканского значения. Алматы достался сектор № 14.

В зоне ответственности мегаполиса был определен 531 дом, нуждавшийся в восстановлении. И если в 503 домах речь шла о ремонте (капитальном или косметическом — в зависимости от уровня разрушений), то 28 домов пришлось отстраивать заново.

Восстанавливали алматинский сектор более 300 строителей пяти компаний.

Напомним, 24 июня произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арыси Туркестанской области. В результате взрывов погибли 3 человека - житель Арыси и два военнослужащих. Позже стало известно, что 8-летний ребенок, пострадавший в ДТП во время эвакуации из Арыси, скончался в детской больнице №2 в Нур-Султане. Таким образом, общее число жертв взрывов в Арыси достигло четырех человек.







