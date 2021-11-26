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Аким Алматы проверил ход строительства развязок и станций метро

26 Ноября 2021 10:47
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Аким Алматы проверил ход строительства развязок и станций метро

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев проверил ход строительства транспортных развязок, станций метро и продления проспекта Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова завершается возведение транспортной развязки. Ведется подготовка к устройству дорожного покрытия на эстакаде через проспект Рыскулова. Ведется благоустройство прилегающей территории. Движение планируется открыть до конца года», - написал аким в Instagram .

В акимате сообщили, что протяженность эстакады - 186 метров. Ранее было открыто движение по отдельным боковым съездам. Развязка увеличит пропускную способность по проспекту Рыскулова до 80 тысяч автомобилей в сутки, по улице Емцова - до 40 тысяч.

Кроме того, аким Алматы ознакомился с ходом пробивки проспекта Абая, где завершается строительство участка протяженностью 3,5 км от улицы Момышулы до административного центра Наурызбайского района.

«Предусмотрено по три полосы для движения в каждом направлении. Продолжается возведение 400-метровой эстакады над улицей Ашимова. Движение на данном участке будет организовано по временной схеме», - добавил градоначальник.

Бактыжан Сагинтаев также проверил ход строительства объектов второго пускового комплекса метрополитена, состоящего из перегонных тоннелей и двух станций «Сарыарка» и «Б. Момышулы». Здесь завершается отделка, ведутся установка оборудования и электромонтажные работы.

Кроме того, аким мегаполиса оценил объем работ по реконструкции улично-дорожной сети по линии БРТ по улице Жандосова. Протяженность участка от улицы Сулейменова до реки Большая Алматинка 1 км. Таким образом, будет завершено строительство первого участка линии БРТ протяженностью 8,7 км по улицам Мустафина - Сулейменова - Жандосова - Тимирязева до улицы Желтоксан.

В ходе объезда Б. Сагинтаев ознакомился также с ходом строительства школы на 1800 мест в микрорайоне Калкаман-2. Завершение строительства запланировано на конец текущего года.

Ранее заместитель акима Алматы Серик Кусаинов рассказал о строительстве главных транспортных развязок в городе.


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#Алматы   #Строительство  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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