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    09:13, 05 Июнь 2022 | GMT +6

    Аким Алматы пришел на референдум вместе с супругой

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Одним из первых в 7 часов утра на избирательный участок пришел аким Алматы Ерболат Досаев вместе со своей супругой. Они проголосовали на избирательном участке №358, расположенном в школе-лицее №28 имени Маншук Маметовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня очень важный день для всего нашего государства и для меня, как для его гражданина. Сегодня наша страна определяет свое будущее. Я пришел на избирательный участок, чтобы отдать голос за будущее нашей страны, за мир и процветание государства, за благополучие Алматы и жителей нашего города», – сказал Ерболат Досаев.

    В Алматы в 7 часов утра открылись 574 избирательных участка. Право голоса имеют более 1,1 млн жителей города.


    Теги:
    Акимат Общество Алматы Референдум
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