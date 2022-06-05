Аким Алматы пришел на референдум вместе с супругой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Одним из первых в 7 часов утра на избирательный участок пришел аким Алматы Ерболат Досаев вместе со своей супругой. Они проголосовали на избирательном участке №358, расположенном в школе-лицее №28 имени Маншук Маметовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня очень важный день для всего нашего государства и для меня, как для его гражданина. Сегодня наша страна определяет свое будущее. Я пришел на избирательный участок, чтобы отдать голос за будущее нашей страны, за мир и процветание государства, за благополучие Алматы и жителей нашего города», – сказал Ерболат Досаев.

В Алматы в 7 часов утра открылись 574 избирательных участка. Право голоса имеют более 1,1 млн жителей города.