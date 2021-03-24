Аким Алматы ознакомился с пробивкой проспекта Абая

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев с рабочим объездом посетил ряд объектов по строительству социальной, дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем аккаунте Instagram аким мегаполиса рассказал о ходе работ по пробивке улиц, строительстве школ, дорог, сетей водоснабжения и водоотведения.

«Во время очередного рабочего объезда ознакомился с ходом реализации инфраструктурных проектов. В Медеуском районе для полноценного обеспечения водой жителей таких микрорайонов, как Юбилейный и Кольсай, будет изучена возможность полной реконструкции водозаборного сооружения «Балхаш», - написал Б. Сагинтаев.

В Наурызбайском районе аким Алматы посетил объекты по расширению улицы Кунаева в микрорайоне Таусамалы, пробивке улицы Нурлы и проспекта Абая, строительству школы на 1,5 тысячи мест в микрорайоне Калкаман-2 и пожарного депо в микрорайоне Акжар. В микрорайоне Тастыбулак на 15-ти улицах проложены сети водоснабжения и водоотведения, в ближайшее время начнется восстановление дорожного покрытия.

Б. Сагинтаев поручил проконтролировать качество асфальтобетонной смеси на стадии изготовления на заводах. Кроме того, принято решение построить перед акиматом района полноценный парк для отдыха горожан.

Аким ознакомился с ходом строительства нового корпуса-пристройки к гимназии №132 на 825 мест в микрорайоне Аксай-4, а также проектами по благоустройству территорий Ауэзовского района. В микрорайоне Алтын бесік по просьбе жителей расчищены захламленные участки, где будут построены детские игровые и спортивные площадки.

Также градоначальник ознакомился с производственными мощностями и планами модернизации работы коммунального автопарка №2.

«Изучим новые подходы по организации пассажирских перевозок для сокращения интервала движения общественного транспорта в часы пик», - отметил Б. Сагинтаев.