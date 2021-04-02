Аким Алматы ответил на жалобы жителей Алгабаса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы, проживающие в микрорайоне Алгабас, пожаловались на перекопанные и грязные дороги. Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ответил на критику, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга в РСК, журналисты спросили у акима: как машины скорой помощи будут добираться до заболевших коронавирусом жителей микрорайона Алгабас, где дороги перекопаны, висят электрические провода и жители бояться выходить на улицы.

«Если вы были в Алгабасе, то поймете, что за один день там ничего не решится, исходя из той ситуации, которая у них имеется. Все эти территории - присоединенные от области к нашему городу. Там есть дорога ближе к большой трассе, она разделяет город и область. С правой стороны наша дорога, с левой - области. Если вы посмотрите на область, то там еще хуже, но я не могу что-либо сказать, это областная территория. Вы сказали, что там провода висят, да, висят. Они в таком виде к нам пришли. Я не говорю, что мы не будем этим заниматься, в свое время, когда в поселке самостроем строились, когда они развивались, все жители сами протягивали провода и т.д. Для того чтобы их привести сегодня в надлежащее состояние, надо проводить целую комплексную работу, чем мы сегодня и занимаемся», - сказал аким.

По его словам, весь Алгабас надо электрифицировать, перевести на городские сети, сделать проектно-сметную документацию, выделить финансирование.

«Это же не просто так, взял и изолентой что-то обмотал, проводом до дома затянул. Это большая инженерная работа. Мы этим займемся. Подтянем провода и приведем в порядок. Но весь Алгабас привести в порядок в одночасье, такого не бывает», - добавил градоначальник.

Бакытжан Сагинтаев также рассказал о перекопанных дорогах.

«В первую очередь люди говорили: дайте централизованную воду и канализацию, но для того, чтобы провести их, надо перекопать. В прошлом году этим занялись. У нас 23 микрорайона города вообще не обеспечены ничем. К вашему сведению. Надо туда приводить всю эту инженерную коммуникацию. И вот провели эту работу (в Алгабасе - прим. автора). Зимой же не будем асфальтировать. Так получилось, что в этом году была теплая зима, весь март был то снег, то дождь. Еще к подрядчику вопросы возникли. Я к нашим гражданам в Алгабас приезжал. Дважды был. Говорил, что мы подсыпку сделали, спокойно можно проезжать, но как только потеплеет, по всем улицам, где работы были завершены, полностью пройдет асфальтирование. Поэтому я понимаю, в каких-то в условных моментах возмущения были, некоторые моменты были упущены, это мы признаем, но в целом мы не говорим, что другие микрорайоны, которые были присоединены от области, брошены на произвол судьбы, и мы не занимаемся ими. У нас вся работа брошена на то, чтобы подтянуть окраину. Мы в прошлом году еще приняли программу о комплексном развитии окраин города - «Новая Алматы», и туда в течение пяти лет будет направляться почти триллион тенге. Это немалая сумма и непростая работа. У нас задача к 2023 году - все микрорайоны должны быть обеспечены водой и канализацией», - добавил аким.