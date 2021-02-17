Аким Алматы ответил на жалобы о массовой жилой застройке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ответил на жалобы жителей о массовой застройке города жилыми комплексами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе отчетной встречи жительница Ауэзовского района у акима спросила, почему в городе строится много жилищных комплексов, а не парков, скверов, социальных объектов.

«Не строить жилье мы не можем, потому что город растет, и потребность очень большая. У нас почти 30 тысяч людей стоят в очереди, они ждут, когда получат жилье, часть - по госпрограммам (Отбасы банк). Но еще и строится коммерческое жилье. Другой вопрос, каким образом они строятся или строились. Комплекс строится, а там не предусматривается ни садика, ни школы, ни амбулатории, никаких детских комплексов. То есть бизнес был больше ориентирован с каждого квадратного метра побольше заработать. Исходя из этого, как вы и сказали, школ не было, детских садов не хватает», - ответил Сагинтаев.

Аким добавил, что город сейчас взял новый ориентир на социальную составляющую.



