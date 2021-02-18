Аким Алматы остановил объект точечной застройки после жалоб жителей
Во время отчетной встречи алматинка Толкын Орайханова озвучила обращение жителей домов по пр. Назарбаева, №176 и 220/3 по вопросу точечной застройки. Об этом аким Алматы Б. Сагинтаев написал в своем аккаунте в Instagram .
«Выехал на место, встретился с жителями и застройщиком. Выслушав обе стороны, поручил детально разобраться в возникшей ситуации. На время изучения вопроса стройка будет остановлена», — подчеркнул аким города.
Напомним, сегодня в режиме онлайн состоялась отчетная встреча акима города Б. Сагинтаева перед населением «Алматинский диалог 2.0». Алматинцы интересовались сроками ремонта и строительства дорог, социальных объектов и общественных пространств. Также были высказаны обращения по вопросам экологии, озеленения, общественной безопасности.
Бакытжан Сагинтаев отметил актуальность озвученных горожанами вопросов, по каждому из которых даны разъяснения и будут приняты решения.
Ранее аким города ответил на жалобы жителей о массовой застройке города жилыми комплексами.