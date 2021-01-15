Аким Алматы обозначил перед депутатами маслихата актуальные задачи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Рабочие места, поддержка МСБ, повышение качества жизни и улучшение экологии и социальной инфраструктуры. Такие задачи предстоит решить городу совместно с депутатами обновленного маслихата VII созыва в ближайшие пять лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на первой сессии маслихата города VII созыва, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обозначил ряд актуальных задач, на решении которых предстоит сосредоточиться депутатам маслихата совместно с акиматом мегаполиса.

Одним из приоритетов является создание рабочих мест. По поручению акима города, разрабатывается «Дорожная карта» по снижению безработицы в городе. Основная цель – за пятилетие сократить уровень безработицы до 5,1%. При этом увеличить среднюю заработную плату до 320 тысяч тенге и создать свыше 240 тысяч рабочих мест.

С целью развития окраин и улучшения качества жизни в рамках Комплексного плана «Новый Алматы» в текущем году бюджетом предусмотрено более 85 млрд тенге. В целом за год из всех источников планируется выделить порядка 200 млрд тенге.

Ведется работа по полному освещению города с акцентом на тех участках, где никогда не было освещения. Только в 2020 году освещение проведено на более чем 1,4 тысяч улиц, в текущем году эта работа будет завершена, необходимо осветить еще более 600 улиц. К 2023 году необходимо обеспечить 99,3% жителей города качественной питьевой водой; в текущем году - на 100% – газом и уличным освещением.

В рамках государственных и региональных программ поддержки МСБ ежегодно будет выделяться не менее 30 млрд тенге в виде кредитов. За 5 лет планируется увеличить долю МСБ в ВРП города с 40% до 45%.

Продолжится активная социальная политика с акцентом на молодежь. За пять лет профессиональное обучение пройдут более 3 тысяч представителей молодежи категории NEET. В рамках «Жасыл ел» 5 тысяч молодых людей будут обеспечены временными рабочими местами. Будет построено 38 общежитий в 25 вузах на 16 тыс. мест, два общежития в колледжах на 600 мест. По программе арендного жилья рабочая молодежь получит более 5 тысяч квартир.

На социальную защиту населения в текущем году в целом направлено 39,9 млрд тенге. В рамках развития социальной инфраструктуры в текущем году планируется завершить строительство восьми школ на 12 600 мест, 17 новых корпусов (пристроек) на 8388 мест, 4 государственных детсадов на 640 мест. В сфере здравоохранения предусмотрено строительство 5 объектов.

В сфере экологии за пять лет планируется завершить модернизацию ТЭЦ-2, повысить долю переработки и утилизации твердых бытовых отходов с 11% до 24%, увеличить площадь зеленых насаждений по городу с 14 млн кв. м до 16,8 млн кв. м.

В завершение сессии аким Алматы Бакытжан Сагинтаев призвал депутатов обновленного маслихата объединить усилия с целью решения стоящих задач по улучшению жизни алматинцев. При этом аким мегаполиса подчеркнул, что новая политическая роль маслихата в том, что он является важным коммуникационным звеном города с жителями.

«Рассчитываю на вашу активную работу с горожанами», – обратился Б. Сагинтаев к депутатам маслихата.

Отметим, в Алматы состоялась первая сессия городского маслихата VII созыва. На сессии избран секретарь маслихата и председатели вновь образованных постоянных комиссий, а также утверждена программа развития «Алматы-2025». Также депутаты маслихата VII созыва получили депутатские удостоверения и значки.