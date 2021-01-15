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Аким Алматы обозначил перед депутатами маслихата актуальные задачи

15 Января 2021 14:32
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Аким Алматы обозначил перед депутатами маслихата актуальные задачи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Рабочие места, поддержка МСБ, повышение качества жизни и улучшение экологии и социальной инфраструктуры. Такие задачи предстоит решить городу совместно с депутатами обновленного маслихата VII созыва в ближайшие пять лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Выступая на первой сессии маслихата города VII созыва, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обозначил ряд актуальных задач, на решении которых предстоит сосредоточиться депутатам маслихата совместно с акиматом мегаполиса.

Одним из приоритетов является создание рабочих мест. По поручению акима города, разрабатывается «Дорожная карта» по снижению безработицы в городе. Основная цель – за пятилетие сократить уровень безработицы до 5,1%. При этом увеличить среднюю заработную плату до 320 тысяч тенге и создать свыше 240 тысяч рабочих мест.

С целью развития окраин и улучшения качества жизни в рамках Комплексного плана «Новый Алматы» в текущем году бюджетом предусмотрено более 85 млрд тенге. В целом за год из всех источников планируется выделить порядка 200 млрд тенге.

Ведется работа по полному освещению города с акцентом на тех участках, где никогда не было освещения. Только в 2020 году освещение проведено на более чем 1,4 тысяч улиц, в текущем году эта работа будет завершена, необходимо осветить еще более 600 улиц. К 2023 году необходимо обеспечить 99,3% жителей города качественной питьевой водой; в текущем году - на 100% – газом и уличным освещением.

В рамках государственных и региональных программ поддержки МСБ ежегодно будет выделяться не менее 30 млрд тенге в виде кредитов. За 5 лет планируется увеличить долю МСБ в ВРП города с 40% до 45%.

Продолжится активная социальная политика с акцентом на молодежь. За пять лет профессиональное обучение пройдут более 3 тысяч представителей молодежи категории NEET. В рамках «Жасыл ел» 5 тысяч молодых людей будут обеспечены временными рабочими местами. Будет построено 38 общежитий в 25 вузах на 16 тыс. мест, два общежития в колледжах на 600 мест. По программе арендного жилья рабочая молодежь получит более 5 тысяч квартир.

На социальную защиту населения в текущем году в целом направлено 39,9 млрд тенге. В рамках развития социальной инфраструктуры в текущем году планируется завершить строительство восьми школ на 12 600 мест, 17 новых корпусов (пристроек) на 8388 мест, 4 государственных детсадов на 640 мест. В сфере здравоохранения предусмотрено строительство 5 объектов.

В сфере экологии за пять лет планируется завершить модернизацию ТЭЦ-2, повысить долю переработки и утилизации твердых бытовых отходов с 11% до 24%, увеличить площадь зеленых насаждений по городу с 14 млн кв. м до 16,8 млн кв. м.

В завершение сессии аким Алматы Бакытжан Сагинтаев призвал депутатов обновленного маслихата объединить усилия с целью решения стоящих задач по улучшению жизни алматинцев. При этом аким мегаполиса подчеркнул, что новая политическая роль маслихата в том, что он является важным коммуникационным звеном города с жителями.

«Рассчитываю на вашу активную работу с горожанами», – обратился Б. Сагинтаев к депутатам маслихата.

Отметим, в Алматы состоялась первая сессия городского маслихата VII созыва. На сессии избран секретарь маслихата и председатели вновь образованных постоянных комиссий, а также утверждена программа развития «Алматы-2025». Также депутаты маслихата VII созыва получили депутатские удостоверения и значки.


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#Алматы   #Маслихат  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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