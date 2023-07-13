Аким Алматы извинился перед жителями за перекрытые дороги

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями ответил на самый волнующий сейчас всех вопрос, почему одновременно были перекрыты две основные дороги - Аль-Фараби и Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самый волнующий сейчас всех алматинцев вопрос: почему одновременно были перекрыты (на ремонт - прим. ред.) две основные дороги - Аль-Фараби и Абая? Почему не были созданы объездные пути либо реверсное движение? Самое основное: когда вы планируете все это завершить?» - спросил мужчина у акима.

«Тем, кому принесли неудобства дорожно-ремонтные работы в городе, хочу принести извинения от себя лично и от акимата. К сожалению, вопросы, касающиеся развития мегаполисов – не только Алматы, связаны с развитием транспортной инфраструктуры. Почему мы в этом году начали две магистральные дороги? Как я ранее сказал в своем выступлении, проспект Аль-Фараби не ремонтировали средним ремонтом с 2010 года, а Абая - с 2012-го года. Обычный межремонтный цикл составляет от пяти, а иногда дотягивает до семи лет. На сегодня по Аль-Фараби мы уже два межремонтных периода пропустили. По оценкам специалистов, если бы мы в этом году эти две дороги не сделали бы, то зиму не пережили бы. Из-за крошения покрытия и множественных трещин частичный ремонт был невозможен, только полноценная реконструкция», - ответил Ерболат Досаев.

Он также объяснил, почему отсутствовали объездные пути во время ремонтных работ.

«Я хотел бы обратиться ко всем жителям, которые услышали информацию о том, как мы собираемся проводить ремонтные работы, учли эти обстоятельства и выбрали объездные пути, тем самым помогли городу. Я искренне благодарен за понимание в сложившейся ситуации.

Вы знаете, мы начинали по проспекту Аль-Фараби от улицы Аскарова и идем до Восточной объездной дороги. Сегодня главный участок, где образуются пробки – на пересечении Аль-Фараби и Жарокова. Напомню, мы всю работу разделили на 6 участков. Если вы посмотрите на дорожную инфраструктуру, от улицы Аскарова до улицы Дулати – по улице Дулати нет аварийных проездов на разделительной полосе, мы не можем сделать реверсное движение. На улице Розыбакиева и улице Жарокова трудно, потому что развязки не позволяют правильно организовать дорожное движение на встречные полосы. Как только образовалась первая возможность, мы открыли реверсное движение от улицы Сыргабекова до моста через Есентай и сняли основную нагрузку. Большие города все сталкиваются с такими проблемами – это неизбежность. Мы тоже извлекли свои уроки. Мы говорим сейчас по поводу южной стороны, но мы учтем весь опыт, связанный с дальнейшими работами, которые будут проходить по северной части аль-Фараби», - добавил градоначальник.

Ерболат Досаев также отметил, что сейчас ведется ежечасный контроль дорожного движения на проспектах.

«Я и сам смотрю постоянно карту, где образовались заторы (красные или переходящие в бордовые полосы). Совместно с департаментом полиции и управлением городской мобильности принимаем все необходимые меры. Мы договорились с 2gis и Yandex, будем дополнительно всю информацию обновлять. Также управление городской мобильности будет практически ежедневно сообщать об изменениях маршрутов. Еще раз хочу поблагодарить за понимание и переживания тех людей, которые болеют за наш общий город», - заметил аким.