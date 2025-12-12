РУ
    17:08, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Аким Алматы ознакомился с планом благоустройства Турксибского района

    Аким города Алматы Дархан Сатыбалды провел рабочий объезд Турксибского района, в ходе которого ознакомился с планами благоустройства ключевых территорий и проектами, направленными на улучшение городской среды и повышение качества жизни горожан, передает агентство Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    В рамках объезда главе города был представлен план текущего ремонта ул. Шолохова на участке от ул. Суюнбая до ул. Ержанова по принципу «От фасада до фасада».

    Фото: акимат Алматы

    На этом отрезке планируется комплексное благоустройство одной из наиболее загруженных улиц района. 

    Фото: акимат Алматы

    Проект предусматривает обновление дорожной и пешеходной инфраструктуры, модернизацию наружного освещения, установку архитектурных объектов, развитие зеленой зоны и размещение элементов уличной мебели. Строительно-монтажные работы запланированы на 2026 год.

    Фото: акимат Алматы

    Внимание также уделено созданию пешеходной зоны на ул. Майбороды - от пр. Сейфуллина до ул. Байкальской. Предусмотрено обустройство удобных тротуаров, установка малых архитектурных форм, озеленение и формирование комфортного пространства для прогулок. Работы планируется реализовать поэтапно.

    Фото: акимат Алматы

    Дархан Сатыбалды подчеркнул необходимость формирования современной, безопасной и благоустроенной городской среды, ориентированной на комфорт жителей. Реализация указанных проектов позволит улучшить транспортную связность, туристическую привлекательность района, а также создать дополнительные условия для развития предпринимательства.

    Фото: акимат Алматы

    Работы в Турксибском районе являются частью системной политики города по модернизации инфраструктуры и поэтапному улучшению качества городской среды.

    Теги:
    Дархан Сатыбалды Алматы Благоустройство Акимы
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
