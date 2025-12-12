Аким Алматы ознакомился с планом благоустройства Турксибского района

В рамках объезда главе города был представлен план текущего ремонта ул. Шолохова на участке от ул. Суюнбая до ул. Ержанова по принципу «От фасада до фасада».

Фото: акимат Алматы

На этом отрезке планируется комплексное благоустройство одной из наиболее загруженных улиц района.

Фото: акимат Алматы

Проект предусматривает обновление дорожной и пешеходной инфраструктуры, модернизацию наружного освещения, установку архитектурных объектов, развитие зеленой зоны и размещение элементов уличной мебели. Строительно-монтажные работы запланированы на 2026 год.

Фото: акимат Алматы

Внимание также уделено созданию пешеходной зоны на ул. Майбороды - от пр. Сейфуллина до ул. Байкальской. Предусмотрено обустройство удобных тротуаров, установка малых архитектурных форм, озеленение и формирование комфортного пространства для прогулок. Работы планируется реализовать поэтапно.

Фото: акимат Алматы

Дархан Сатыбалды подчеркнул необходимость формирования современной, безопасной и благоустроенной городской среды, ориентированной на комфорт жителей. Реализация указанных проектов позволит улучшить транспортную связность, туристическую привлекательность района, а также создать дополнительные условия для развития предпринимательства.

Фото: акимат Алматы

Работы в Турксибском районе являются частью системной политики города по модернизации инфраструктуры и поэтапному улучшению качества городской среды.