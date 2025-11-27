РУ
    Аким Алматы ознакомился с ходом благоустройства территории вдоль улицы Пушкина

    Аким Алматы Дархан Сатыбалды ознакомился с ходом работ по преобразованию территории вдоль автомобильной дороги улицы Пушкина на участке от проспекта Райымбек батыра до улицы Гоголя, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

    Фото: акимат Алматы

    Проект реализуется в рамках программы комплексного благоустройства центральной части города и направлен на создание комфортного и безопасного городского пространства.

    Фото: акимат Алматы

    По данным управления развития общественных пространств, реконструкция охватывает территорию площадью 6,5 га и предусматривает комплексное обновление пешеходной и транспортной инфраструктуры. 

    Фото: акимат Алматы

    На участке протяжённостью 1,1 км ведутся работы по озеленению, установке столбов освещения, устройству водоотводных сооружений. Параллельно проводится ремонт фасадов прилегающих домов и реставрация памятника Райымбек батыра. 

    Фото: акимат Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В следующем году на участке планируется создать водную гладь и завершить дополнительное озеленение. Особое внимание уделяется формированию удобных тротуаров, безопасных пешеходных зон и современных элементов благоустройства.

    Фото: акимат Алматы

    Дархан Сатыбалды отметил важность качественного выполнения работ и подчеркнул, что проект должен стать частью единой концепции комфортной городской среды. Реализация благоустройства позволит повысить удобство передвижения для пешеходов, улучшить внешний облик города и создать гармоничное и привлекательное пространство для жителей и гостей Алматы.

    Теги:
    Дархан Сатыбалды Акимат Алматы Благоустройство
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
