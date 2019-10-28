Аким Акмолинской области пообещал сохранить цену на формовой хлеб

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев пообещал сохранить цену на формовой хлеб на уровне 80-85 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На самом деле, очень сложный выдался год для наших аграриев. Очень холодная у нас была посевная кампания в июне. Для роста необходим определенный температурный режим, выдался жарким и засушливым июль. Есть такое понятие, как кущение, вот на кущение у нас было очень засушливое время. И начиная с августа, были проливные дожди. За 2 недели у нас выпало порядка 2,5 месячной нормы осадков. Такая вот нагрузка для наших аграриев», - сказал Ермек Маржикпаев, отвечая на вопросы журналистов.

Глава региона добавил, что несмотря на это, аграрии области собрали неплохой урожай.

«Но тем не менее мы собрали порядка 5 млн тонн хлеба. 52% мы называем качеством третьего класса. Но по сравнению с прошлым годом, конечно, качество уступает. Но хочу заверить: было поручение Главы государства, и этот вопрос находится на контроле у Премьер-Министра – цена на формовой хлеб весом 550-600 граммов. Мы сегодня совместно с Продкорпорацией создаем стабфонд. Для нашей области эта цифра сегодня 300 тыс. Мы начали приобретать зерно, которое будет храниться в стабфонде. И по мере необходимости мы будем это зерно реализовывать для наших поставщиков хлеба, то есть для наших мукомолов, а от них - для пекарен, которые занимаются производством хлеба. Я думаю, что стоимость хлеба от 80 до 85 тенге мы сохраним в розницу», - заключил аким.