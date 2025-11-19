Академия IT-архитекторов впервые создана в Казахстане

— В условиях ускоренной цифровизации и активного внедрения искусственного интеллекта одним из ключевых вызовов остается фрагментарность и дублирование IT-систем. Сегодня важно, чтобы государственные цифровые решения были удобными, интегрированными и масштабируемыми, а архитектура строилась на принципах переиспользования готовых модулей и технологической совместимости. Академия IT-архитекторов станет практической площадкой, где специалисты будут учиться видеть IT как единую систему — от идеи до архитектуры и внедрения искусственного интеллекта, — говорится в сообщении.

Программа включает четыре модуля: реинжиниринг бизнес-процессов, проектирование IT-архитектуры, искусственный интеллект — от нуля до прототипа и повышение эффективности реализации проектов и достижения бизнес-целей путем проектного подхода к управлению.

Обучение стартует в декабре 2025 года. Для участников первого потока обучение бесплатное. Прием заявок открыт с 20 ноября по 15 декабря 2025 года на сайте govtec.kz.

— Создание Академии IT-архитекторов — это инвестиция в качество цифровых решений. Мы формируем новое поколение специалистов, способных проектировать цифровые сервисы, исходя из потребностей граждан и принципов единой архитектуры. Сегодня цифровая трансформация включает в себя не только технологии, но и мышление, ориентированное на системность и клиента», — отметил Генеральный директор ЦПЦП Бахтияр Мухаметкалиев.

В августе 2025 года по инициативе Центра поддержки цифрового Правительства был создан Архитектурный совет, охватывающий все центральные государственные органы, местные исполнительные органы, а также организации квазигосударственного сектора, включая «Самрук-Қазына» и «Байтерек».

В министерстве напоминают, что Центр поддержки цифрового Правительства (ЦПЦП) — это аналитический и проектный центр, формирующий цифровую архитектуру и внедряющий масштабную ИИ-зацию в Казахстане. Является рабочим органом Цифрового штаба под председательством Премьер-министра.

