    09:49, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Академия IT-архитекторов впервые создана в Казахстане

    Центр поддержки цифрового правительства при Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития объявил о запуске Академии IT-архитекторов — новой образовательной инициативы, направленной на развитие архитектурных компетенций специалистов цифрового государства, передает Kazinform со ссылкой на ведомство. 

    компьютеры
    Фото: акимат Астаны

    — В условиях ускоренной цифровизации и активного внедрения искусственного интеллекта одним из ключевых вызовов остается фрагментарность и дублирование IT-систем. Сегодня важно, чтобы государственные цифровые решения были удобными, интегрированными и масштабируемыми, а архитектура строилась на принципах переиспользования готовых модулей и технологической совместимости.

    Академия IT-архитекторов станет практической площадкой, где специалисты будут учиться видеть IT как единую систему — от идеи до архитектуры и внедрения искусственного интеллекта, — говорится в сообщении. 

    Программа включает четыре модуля: реинжиниринг бизнес-процессов, проектирование IT-архитектуры, искусственный интеллект — от нуля до прототипа и повышение эффективности реализации проектов и достижения бизнес-целей путем проектного подхода к управлению.

    Обучение стартует в декабре 2025 года. Для участников первого потока обучение бесплатное. Прием заявок открыт с 20 ноября по 15 декабря 2025 года на сайте govtec.kz.

    — Создание Академии IT-архитекторов — это инвестиция в качество цифровых решений. Мы формируем новое поколение специалистов, способных проектировать цифровые сервисы, исходя из потребностей граждан и принципов единой архитектуры. Сегодня цифровая трансформация включает в себя не только технологии, но и мышление, ориентированное на системность и клиента», — отметил Генеральный директор ЦПЦП Бахтияр Мухаметкалиев.

    В августе 2025 года по инициативе Центра поддержки цифрового Правительства был создан Архитектурный совет, охватывающий все центральные государственные органы, местные исполнительные органы, а также организации квазигосударственного сектора, включая «Самрук-Қазына» и «Байтерек».

    В министерстве напоминают, что Центр поддержки цифрового Правительства (ЦПЦП) — это аналитический и проектный центр, формирующий цифровую архитектуру и внедряющий масштабную ИИ-зацию в Казахстане. Является рабочим органом Цифрового штаба под председательством Премьер-министра.

    Ранее сообщалось, что казахстанский «Alem.Cloud» вошел в Топ-100 суперкомпьютеров мира. 

    Министерство по искусственному интеллекту Развитие IT технологий в Казахстане Искусственный интеллект ИИ
