11:18, 20 Июнь 2025 | GMT +5
Air Astana временно приостановила полеты из Атырау в Дубай
Air Astana информирует о временной приостановке рейсов по маршруту Атырау-Дубай с 28 июня в связи со значительным увеличением полетного времени, передает агентство Kazinform.
Полеты в Дубай из Астаны и Алматы продолжаются в облет территории Ирана и Ирака.
— Пассажирам приостановленных рейсов будет предложено бесплатное перебронирование на рейсы из Алматы и Астаны в Дубай или другие направления из Атырау либо полный возврат стоимости авиабилетов, — сообщили в авиакомпании.
Ранее Air Astana возобновила регулярные рейсы KC 907/908 и KC 963/964 по маршруту Алматы — Дели — Алматы.