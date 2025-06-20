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    11:18, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Air Astana временно приостановила полеты из Атырау в Дубай

    Air Astana информирует о временной приостановке рейсов по маршруту Атырау-Дубай с 28 июня в связи со значительным увеличением полетного времени, передает агентство Kazinform.

    самолет, рейс, аэропорт, air astana
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Полеты в Дубай из Астаны и Алматы продолжаются в облет территории Ирана и Ирака.

    — Пассажирам приостановленных рейсов будет предложено бесплатное перебронирование на рейсы из Алматы и Астаны в Дубай или другие направления из Атырау либо полный возврат стоимости авиабилетов, — сообщили в авиакомпании.

    Ранее Air Astana возобновила регулярные рейсы KC 907/908 и KC 963/964 по маршруту Алматы — Дели — Алматы.

    Теги:
    Атырау Самолет Дубай Авиация Задержка и отмена авиарейсов Эйр Астана
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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