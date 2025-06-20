Air Astana временно приостановила полеты из Атырау в Дубай

Полеты в Дубай из Астаны и Алматы продолжаются в облет территории Ирана и Ирака.

— Пассажирам приостановленных рейсов будет предложено бесплатное перебронирование на рейсы из Алматы и Астаны в Дубай или другие направления из Атырау либо полный возврат стоимости авиабилетов, — сообщили в авиакомпании.

Ранее Air Astana возобновила регулярные рейсы KC 907/908 и KC 963/964 по маршруту Алматы — Дели — Алматы.