Air Astana сообщила о задержках авиарейсов

По данным авиакомпании, производитель Airbus ввел ограничения на вылет воздушных судов типов A320neo, A321neo и A321LR в условиях переохлажденного тумана и видимости менее 150 метров. Подобные погодные условия характерны для международного аэропорта Алматы в зимний период.

— Безопасность полетов остается безусловным приоритетом авиакомпании. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять актуальный статус рейсов на официальном сайте или в мобильном приложении Air Astana, — говорится в сообщении.

В компании поделились контактами для получения информации: +7 7272 444 477, +7 702 702 44 77

В случае задержек и отмены рейсов: +7 7272 444 478

WhatsApp: +7 702 702 00 74

Ранее сообщалось, что Air Astana требует возмещения ущерба пассажиром, который открыл аварийный выход.