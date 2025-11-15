Air Astana сообщила о задержках авиарейсов
Air Astana сообщает о задержках рейсов, выполняемых на воздушных судах семейства Airbus NEO, в связи с метеоусловиями, передает агентство Kazinform.
По данным авиакомпании, производитель Airbus ввел ограничения на вылет воздушных судов типов A320neo, A321neo и A321LR в условиях переохлажденного тумана и видимости менее 150 метров. Подобные погодные условия характерны для международного аэропорта Алматы в зимний период.
— Безопасность полетов остается безусловным приоритетом авиакомпании. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять актуальный статус рейсов на официальном сайте или в мобильном приложении Air Astana, — говорится в сообщении.
В компании поделились контактами для получения информации: +7 7272 444 477, +7 702 702 44 77
В случае задержек и отмены рейсов: +7 7272 444 478
WhatsApp: +7 702 702 00 74
