Пассажир открыл аварийный выход: Air Astana требует возмещения ущерба

Самолет Air Astana, выполнявший рейс по направлению Астана — Алматы, уже стоял в ожидании трапа, когда ответчик самостоятельно открыл аварийный выход.

— Аварийные выходы используются только в чрезвычайных ситуациях и исключительно по команде экипажа. В результате самовольного открытия аварийного выхода и срабатывания надувного эвакуационного трапа истцу был причинён материальный ущерб, возникла необходимость замены трапа. Стоимость замены 22 995 936 тенге. Суд разъяснил сторонам их право урегулировать спор посредством примирительных процедур и предоставил время на заключение соглашения. В указанный срок стороны сообщили, что пришли к взаимной договоренности и попросили утвердить медиативное соглашение. Согласно его условиям, ответчик обязался выплатить истцу компенсацию в размере 6 698 426 тенге до 20 ноября 2025 года. Истец, в свою очередь, отказался от иска о взыскании полной суммы ущерба — 22 995 936 тенге, — говорится в сообщении.