    10:01, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Пассажир открыл аварийный выход: Air Astana требует возмещения ущерба

    В городской суд города Кызылорды АО Air Astana подало иск о возмещении материального ущерба, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Фото: Pexels

    Самолет Air Astana, выполнявший рейс по направлению Астана — Алматы, уже стоял в ожидании трапа, когда ответчик самостоятельно открыл аварийный выход.

    — Аварийные выходы используются только в чрезвычайных ситуациях и исключительно по команде экипажа. В результате самовольного открытия аварийного выхода и срабатывания надувного эвакуационного трапа истцу был причинён материальный ущерб, возникла необходимость замены трапа. Стоимость замены 22 995 936 тенге. Суд разъяснил сторонам их право урегулировать спор посредством примирительных процедур и предоставил время на заключение соглашения. В указанный срок стороны сообщили, что пришли к взаимной договоренности и попросили утвердить медиативное соглашение. Согласно его условиям, ответчик обязался выплатить истцу компенсацию в размере 6 698 426 тенге до 20 ноября 2025 года. Истец, в свою очередь, отказался от иска о взыскании полной суммы ущерба — 22 995 936 тенге, — говорится в сообщении.

    Определением суда медиативное соглашение между сторонами утверждено, производство по делу прекращено.

    Ранее сообщалось, что колесо шасси загорелось при взлете самолета в аэропорту Костаная.

    Данагуль Карбаева
