Air Astana переносит международные рейсы в новый терминал аэропорта Алматы

C 18:00 12 июня 2024 года международные рейсы Air Astana на прилет и вылет из Алматы будут выполняться с T2 - нового терминала аэропорта, передает агентство Kazinform cо ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Авиаперевозчик рекомендует пассажирам приезжать в аэропорт заранее, чтобы избежать возможных очередей на досмотре.



Для удобства пассажиров в летний период в двух терминалах аэропорта работают волонтеры авиакомпании для помощи и поддержки по необходимости.

Напомним, новый международный терминал аэропорта Алматы принял первых пассажиров 1 июня. Казахстанцы ранее в социальных сетях возмутились тем, что, несмотря на торжественное открытие, новый терминал аэропорта Алматы не полностью готов к работе.