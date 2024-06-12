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    16:15, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Air Astana переносит международные рейсы в новый терминал аэропорта Алматы

    Air Astana
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    C 18:00 12 июня 2024 года международные рейсы Air Astana на прилет и вылет из Алматы будут выполняться с T2 - нового терминала аэропорта, передает агентство Kazinform cо ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

    Авиаперевозчик рекомендует пассажирам приезжать в аэропорт заранее, чтобы избежать возможных очередей на досмотре.

    Для удобства пассажиров в летний период в двух терминалах аэропорта работают волонтеры авиакомпании для помощи и поддержки по необходимости.

    Напомним, новый международный терминал аэропорта Алматы принял первых пассажиров 1 июня. Казахстанцы ранее в социальных сетях возмутились тем, что, несмотря на торжественное открытие, новый терминал аэропорта Алматы не полностью готов к работе. 

    Теги:
    Самолет Эйр Астана Авиация Аэропорт Алматы
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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