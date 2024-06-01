Максимальный уровень комфорта и современный дизайн - пассажиры о новом терминале аэропорта Алматы

Сегодня, в первый день лета, Международный аэропорт Алматы встретил своих первых пассажиров в новом Международном пассажирском терминале, передает агентство Kazinform.

В 8.40 утра прилетели в новый международный терминал 94 пассажиров рейса Лондон-Алматы авиакомпании Air Astana. И в 9.30 из нового терминала вылетел первый рейс авиакомпании Air Astana с 166 пассажирами на борту по маршруту Алматы — Доха.

— Мы живем в Алматы, сегодня летим в Доху. Так мы решили поздравить своих детей с окончанием учебного года и началом летних каникул. Нам посчастливилось стать первыми пассажирами нового терминала. Ново, круто, красиво, чисто. Всё так аккуратно. Много места, удобно. Большое спасибо! Надеюсь, таких мест в нашем городе будет больше, чтобы всем жителям нашего было комфортно, — поделилась своими впечатлениями Евгения Куфельдт, пассажир рейса Алматы-Доха.

Алматинец Нурлан Мырзагул, который тоже отправился в Доху вместе с семьей, признался, что впервые вылетает за рубеж — в Катар.

— Так получилось, что с открытием второго терминала аэропорта это совпало. Аэропорт очень красивый, все нравится. Все вежливые, встречают хорошо. Очередей нет. Дизайн современный, зарубежный, европейский. Все удобно, максимально комфортно, — отметил он.

Карлос Сантос, пассажир рейса Лондон-Алматы, прилетел вместе с братьями на выходные в Алматы. Это его первая поездка в наш город, и первые впечатления получились незабываемые.

Фото: акимат г. Алматы

— Очень красиво, все классно, хорошо встретили. Вручили подарочки на память. Было очень приятно. Не ожидал такого гостеприимства. Меня ещё так никто не встречал в аэропорту, — признался иностранный турист.

Первых пассжариров встречали руководство Международного аэропорта Алматы, акимата города Алматы и компании Air Astana.

— Наше путешествие началось 2 года назад с закладки капсулы по случаю начала строительства нового международного пассажирского терминала Президентом Республики Казахстан Токаевым Касым-Жомартом Кемелевичем. И сегодня, 1 июня 2024 года, мы, как и обещали, встречаем первые рейсы в новом терминале. Сегодня в новом терминале планируется 5 рейсов на прилет и 4 — на вылет. Планируется постепенный перевод всех международных рейсов с действующего терминала в новый. Это международная практика в целях плавного интегрирования всех операционных систем. Полный перевод международных рейсов в новый терминал будет осуществлен в течение первой декады июня, — отметил Президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой в своей приветственной речи.

Фото: акимат г. Алматы

— Я поздравляю жителей и гостей города Алматы с завершением строительства и официальным открытием нового терминала Международного аэропорта. Теперь воздушная гавань города сможет принимать до 14 млн пассажиров в год, или вдвое больше прежнего. Уже в этом году мы ожидаем увеличение пассажиропотока до 11 млн человек.

Учитывая, что Алматы имеет 41 прямое авиасообщение и безвизовый режим с 82 странами мира, уверен, что такое событие, как открытие международного пассажирского терминала, ознаменует новую веху в истории аэропорта, — сказал в ходе своего выступления заместитель акима города Алматы Алишер Абдыкадыров.

Что примечательно, первоначальный срок сдачи нового международного терминала планировался на конец лета 2024, но в связи со стремительно увеличивающимся пассажиропотоком и для максимального комфорта и удобства пассажирам все работы были ускорены. Так, терминал принял первые рейсы уже 1 июня.

Фото: акимат г. Алматы

После полного перевода всех международных рейсов в новый терминал старый терминал будет использоваться для внутренних рейсов. Также будет проведена реновация действующего терминала для полного его соответствия международным стандартам.