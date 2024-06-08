«Air Astana» и «Яндекс. Такси»: чем опасны монополии в Казахстане рассказал глава АЗРК

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров рассказал о вреде монополий на примерах компаний «Air Astana» и «Яндекс. Такси» в программе «Уәде» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам главы Агентства, авиакомпания «Air Astana» является монополистом на рынке авиаперевозок.

— Это компания, которая занимает доминирующее положение. Основной рынок и ресурсы у них. Практически единолично влияет на ценообразование билетов, — говорит Марат Омаров.

Также одним из примеров монополии он назвал компанию «Яндекс.Такси», которая на рынках городов Астаны и Алматы занимает более 80% доли.

— В чем зло таких компаний? Если компания не регулируется никем, и нет никаких специальных госорганов, как Антимонопольный орган, которые влияют на их поведение и ценообразование, завтра может привести и уже приводит к высоким социальным рискам, жалобам. И потребитель, и потенциальные участники рынка не будут никем защищены. Альтернатив нет, сервисом пользуются, все летают и ездят на такси. Компания может устанавливать какую хочет цену, при этом, не допуская на рынок других конкурентов, — пояснил глава АЗРК.

Он подчеркнул, что допускать произвола таких злостных монополий не будет никому позволено.