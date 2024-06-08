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    22:39, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    «Air Astana» и «Яндекс. Такси»: чем опасны монополии в Казахстане рассказал глава АЗРК

    яндекс такси
    Фото: Янедкс Такси / Facebook

    Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров рассказал о вреде монополий на примерах компаний «Air Astana» и «Яндекс. Такси» в программе «Уәде» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам главы Агентства, авиакомпания «Air Astana» является монополистом на рынке авиаперевозок. 

    — Это компания, которая занимает доминирующее положение. Основной рынок и ресурсы у них. Практически единолично влияет на ценообразование билетов, — говорит Марат Омаров.

    Также одним из примеров монополии он назвал компанию «Яндекс.Такси», которая на рынках городов Астаны и Алматы занимает более 80% доли.

    — В чем зло таких компаний? Если компания не регулируется никем, и нет никаких специальных госорганов, как Антимонопольный орган, которые влияют на их поведение и ценообразование, завтра может привести и уже приводит к высоким социальным рискам, жалобам. И потребитель, и потенциальные участники рынка не будут никем защищены. Альтернатив нет, сервисом пользуются, все летают и ездят на такси. Компания может устанавливать какую хочет цену, при этом, не допуская на рынок других конкурентов, — пояснил глава АЗРК.

    Он подчеркнул, что допускать произвола таких злостных монополий не будет никому позволено. 

    Теги:
    Эйр Астана АЗРК Яндекс Такси Цены и тарифы Общество Экономика
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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