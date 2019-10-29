Аида Балаева рассказала, с какими проблемами алматинцы обращались к Президенту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Судебные разбирательства по земельным участкам снижают инвестиционную привлекательность Алматы. Такое мнение высказала помощник Президента РК - заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК Аида Балаева на совещании по развитию города Алматы под председательством Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Алматы – это особенный город для каждого казахстанца, город гражданских инициатив и ярких, креативных людей. Алматинцы традиционно являются одними из самых активных в общей статистике обращений.

На сегодняшний день из 19 тыс. обращений, зарегистрированных с начала года по республике, на Алматы приходится практически каждое пятое или около 4 тыс. обращений. Их структура также не отличается от других городов. Большинство обращений, как и в целом по республике, касаются недовольства судебными решениями, вопросов социальной поддержки, проблем долевого строительства и других», – отметила А. Балаева.

По ее словам, множество обращений связано с вопросами предпринимательства и земельных отношений. При этом многие из этих обращений уже находятся на рассмотрении различных судебных инстанций. И это отрицательно сказывается на инвестиционной привлекательности города. Поэтому акимату Алматы нужно взять на особый контроль эту сферу.

Затем помощник Президента остановилась по отдельности на вопросах, которые чаще всего затрагиваются в обращениях алматинцев. Это, во-первых, экологическая ситуация в городе и его окрестностях. Пример с «Кок-Жайляу» наглядно показывает высокий мобилизационный потенциал граждан вокруг подобных проблем. Поэтому важно чутко реагировать на факторы беспокойства общественности и наладить прямой контакт со всеми представителями гражданского общества. Во-вторых, горожан волнует качество медицинского обслуживания, как в связи с очередями в поликлиниках, так и по вопросу доступности всей медицинской инфраструктуры.

А. Балаева подчеркнула, что любая поликлиника или другое медицинское учреждение – это стратегические социальные объекты, которые фактически определяют качество жизни горожан. Поэтому вопросы приватизации таких объектов должны быть предельно обоснованными и прозрачными. Качество медицинских услуг должно соответствовать требованиям, независимо от того, в центре или на окраине находится медицинское учреждение.

По поводу безопасности городской среды помощник Президента отметила, что нужно решать проблемы дисциплины водителей общественного транспорта, эксплуатации автомашин, загрязняющих воздух. Также требует внимания криминогенная обстановка в городе, которая во многом определяется работой правоохранительных органов. На их работу поступают жалобы от населения, отдельные преступления вызывают широкий общественный резонанс. Также алматинцы жалуются на практику включения штрафов за нарушение правил дорожного движения в коммунальные квитанции, что не позволяет жителям оспорить выявленные полицией нарушения. Городским властям нужно своевременно принимать меры по решению проблемы бездомных и агрессивных животных.

Аида Балаева напомнила участникам совещания и о проблеме точечной застройки, которая приводит к ухудшению качества городской среды, когда исчезает инфраструктура общего пользования.

«В Администрацию Президента также поступают коллективные жалобы жителей по поводу отчуждения государственной собственности и изменения назначения земельных участков. Понятно, что в ряде случаев точечная застройка является требованием времени. Город не может полноценно жить по устаревшим стандартам, без современной сервисной инфраструктуры. Но в то же время механизм принятия подобных решений должен быть максимально прозрачным, соответствовать закону и учитывать мнение местных жителей», – подчеркнула помощник Президента.

Затем докладчик отметила необходимость улучшения ситуации с применением государственного языка в рекламе и оформлении, где наблюдаются многочисленные ошибки, безграмотность и неточные переводы.

В заключение А. Балаева остановилась на проблемах, связанных с расширением территории города. Ряд граждан испытывает трудности с оформлением своих земельных участков, полученных еще при областном подчинении. Присоединенные к городу территории отстают в развитии и благоустройстве. Там не работает канализация, в некоторых местах нет водопровода, плохие дороги. Это происходит потому, что при расширении города возникла неразбериха, и теперь городские службы не хотят обслуживать новые территории, даже полиция, скорая помощь и пожарные, перекладывая ответственность друг на друга. Это районы рынка «Алтын-Орда», торгового центра «Апорт» и село Иргели.

Как отметила А. Балаева, такие проблемы должны активно решаться властями Алматы во взаимодействии с центральными государственными органами, не дожидаясь, когда граждане начнут обращаться в вышестоящие инстанции, в том числе в Администрацию Президента.