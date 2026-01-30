Аида Балаева предложила рассматривать конституционные изменения как «проект новой Конституции»

— Проанализировав всесторонние обсуждения и поступившие предложения, считаю правильным поддержать инициативу рассматривать представленный вчера текст не как «новую редакцию Конституции», а как «проект новой Конституции», — заявила министр культуры и информации.

Вместе с тем, говоря о роли политических партий и значении партийных списков, Аида Балаева отметила, что в новой модели избиратели будут голосовать не за конкретного человека, а за коллективное видение, передовые идеи и общую позицию наиболее достойных кандидатов.

— Это не только привнесёт в общественно-политическую жизнь страны реальную политическую конкуренцию, качественную аналитику и содержательные дискуссии. Самое главное — такой подход позволит политическим партиям точнее понимать ожидания и интересы своих избирателей, а также решать ключевые вопросы, служащие общенациональным целям. Тем самым ускорится их превращение в подлинный «золотой мост» между государством и гражданами.

Подводя итог, Аида Балаева подчеркнула, что изменения, предложенные Главой государства, это не очередные точечные поправки, а новая долгосрочная модель развития страны, основанная на принципах справедливости, закона и порядка и учитывающая реальные запросы граждан, сказала Аида Балаева.