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    08:24, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Аида Балаева предложила оцифровать культурное наследие ШОС

    Глава Минкультуры и информации РК приняла участие в совещании министров культуры государств-членов ШОС, передает агентство Kazinform.

    Аида Балаева предложила оцифровать культ наследние ШОС
    Фото: МКИ

    В г. Циндао состоялось 22 совещание министров культуры государств-членов ШОС.

    Аида Балаева озвучила идею реализации «Цифровой платформы культурного наследия ШОС», которая будет включать и виртуальные музеи стран-участников ШОС, произведения искусства, каталоги культурных объектов и видеоуроки мастеров.

    Она добавила, что Казахстан готов предложить свою экспертную и организационную поддержку в реализации этих инициатив, включая разработку концепции и проведение первого мероприятия в 2026 году в городе Алматы или Туркестан — древнем духовном центре Великой степи.

    Выступая на заседании, министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила высокий уровень организации, подчеркнув, что ШОС стала международной платформой для развития культурного диалога и расширения гуманитарного сотрудничества.

    — Культура — это не только традиции прошлого, но и живой язык будущего. И чем сильнее мы будем развивать совместные инициативы, тем прочнее станет духовное единство государств ШОС, — отметила Аида Балаева.

    В числе значимых культурных совместных инициатив — Фестиваль молодежи ШОС, Форум молодых лидеров ШОС. Запущен ряд якорных проектов: «Духовные святыни стран ШОС» и первый международный музыкальный фестиваль «Шелковый путь ШОС», прошедший в г. Алматы в 2024 году c участием музыкальных коллективов из государств-членов ШОС.

    Что касается перспективы, то министр предложила развивать сотрудничество, направленное на поддержку креативной индустрии, развитие туризма и расширение межкультурных связей — учреждение передвижной Ярмарки ремесел и декоративного искусства ШОС, которая будет поочередно проводиться в странах ШОС, объединяя народных ремесленников, мастеров ковроделия, гончарного дела и резьбы.

    Также в рамках заседания состоялась коллективная встреча министров культуры государств-членов ШОС с заведующим отделом пропаганды ЦК Коммунистической партии Китая, членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ли Шулэйем.

    Детальнее культурного сотрудничества Казахстана и Китая обсудили на двусторонней встрече Аиды Балаевой с министром культуры и туризма КНР Сунь Ели. Участники встречи отметили позитивный характер взаимодействия и выразили заинтересованность в его дальнейшем развитии.

    Вместе с тем состоялась двусторонняя встреча министра Аиды Балаевой с генеральным секретарем ШОС Нурланом Ермекбаевым.

    Ранее казахстанский актер был признан лучшим на кинофестивале стран ШОС в Китае.

    Теги:
    ШОС Культура Аида Балаева Китай Минкультуры и информации КНР Искусство Цифровизация
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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