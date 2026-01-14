Аида Балаева поручила повысить качество соцуслуг в Карагандинской области

В обсуждении приняли участие представители профильных министерств социального блока, а также аким области Ермаганбет Булекпаев.

По информации профильного ведомства, в сфере здравоохранения области основное внимание сосредоточено на управлении качеством медицинской помощи и усилении роли первичного звена. При этом было отмечено, что устойчивость системы формируется не только через финансирование и инфраструктуру, но и через профилактику, раннюю диагностику и понятную коммуникацию с населением. Именно такая связка позволяет снижать нагрузку на систему и, что не менее важно, усиливать доверие граждан к медицинским организациям.

— Здравоохранение должно работать как целостная система, где каждый элемент дополняет другой. Речь идет о первичной помощи, профилактике, раннем выявлении заболеваний и качестве оказания услуг. При таком подходе мы не только повышаем эффективность медицинской помощи, но и более рационально используем ресурсы. Здесь важна ответственность руководителей на местах и постоянный контроль качества работы медицинских организаций, — отметила Аида Балаева.

Логичным продолжением темы стала социальная политика, где доверие также напрямую зависит от понятных правил и точности администрирования. Вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев остановился на переходе к адресной модели поддержки и унификации региональных выплат. Было подчеркнуто, что изменения должны сопровождаться индивидуальным разъяснением и корректной настройкой процессов на местах, поскольку для людей принципиально важно понимать, что меняется, почему и как это отразится конкретно на них.

Фото: Правительство РК

В образовательной повестке ключевыми стали вопросы доступности дошкольного образования, кадрового обеспечения и сопровождения детей с особыми образовательными потребностями. По данным министерства просвещения, охват детей 2–6 лет дошкольными организациями составляет 90,9%, при этом сохраняется потребность более чем для 25 тыс. детей. Аида Балаева отметила, что образование сегодня — это не только доступность школ и детских садов, но и качество обучения, кадровое обеспечение и современные подходы к работе с детьми.

Подготовка кадров и развитие науки региона не осталась без внимания. Переходя к эти вопросам, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек проинформировал о национальном анкетировании, которое формирует прогноз потребностей рынка труда. Было отмечено, что такие инструменты позволяют точнее планировать кадровую политику и своевременно настраивать профили подготовки в вузах и колледжах с учетом технологических изменений. Иными словами, задача заключается в том, чтобы образование и рынок труда работали как единый механизм, а решения принимались на основе данных и прогноза.

Завершая повестку, участники рассмотрели развитие туризма и массового спорта. По итогам 9 месяцев 2025 года местами размещения обслужено 370 тыс. туристов, объем оказанных услуг составил 8 млрд тенге. Отмечено, что дальнейшее развитие сферы требует скоординированных действий в части инфраструктуры и готовности туристических зон к сезону, а также усиления мер общественной безопасности в местах отдыха.

Подводя итоги, Аида Балаева поручила усилить межведомственную координации и повысить качество социальных услуг на региональном уровне. В числе приоритетов обозначены развитие профилактической работы в здравоохранении, повышение точности и адресности мер социальной поддержки, управляемое внедрение цифровых решений в образовании, подготовка кадров под запрос экономики, а также развитие культурной среды и укрепление массового спорта как составляющих качества жизни.