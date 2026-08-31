AI-урок впервые провели в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске по инициативе управления образования Восточно-Казахстанской области в рамках ежегодной Августовской конференции работников образования провели открытый урок с комплексным применением искусственного интеллекта, передает агентство Kazinform.

Новую модель обучения апробировали в школе № 41. Главная особенность методики — использование ИИ на разных этапах урока: от объяснения нового материала и подготовки заданий до проверки письменных работ, выявления пробелов в знаниях и анализа эффективности самого занятия.

Одним из ключевых инструментов стала AI-система для интерактивной панели, выступающая цифровым ассистентом педагога. Учитель может непосредственно во время урока создавать и выводить на экран схемы, изображения, инфографику и другие визуальные материалы, адаптируя объяснение темы к вопросам учеников и реакции класса.

Фото: EdooX

При этом традиционный формат обучения сохраняется. Школьники выполняют задания на бумаге, после чего работы обрабатывает AI-сканер. ИИ распознает ответы, проверяет их, выставляет баллы и формирует аналитику по классу. Учитель видит наиболее распространенные ошибки и темы, требующие дополнительной проработки. AI-сканер, разработанный отечественной компанией, является одним из первых в мире решений, объединяющих проверку бумажных письменных работ с возможностями искусственного интеллекта.

Фото: EdooX

Для каждого ученика предусмотрена возможность продолжить работу с персональным AI-репетитором. Он помогает разобрать допущенные ошибки и повторить именно те темы, по которым выявлены пробелы в знаниях.

По завершении занятия ИИ-система сделала анализ самого урока — оценила активность и вовлеченность учащихся, динамику урока и реакцию класса на учебный материал. На основе анализа учитель получил рекомендации о том, какие элементы занятия можно скорректировать, дополнить или усилить.

Фото: EdooX

— Для нас было важно показать не набор отдельных AI-инструментов, а целостную модель урока. Искусственный интеллект может помогать учителю объяснять сложный материал, готовить наглядный контент, проверять письменные работы, видеть пробелы в знаниях и получать объективную обратную связь по итогам занятия, — отметил основатель EdooX Андрей Дупик во время презентации системы на панельной сессии конференции.

Разработчики подчеркивают, что технологии не заменяют педагога. Их задача — сократить рутинные процессы и дать учителю дополнительные инструменты для персонализированного обучения и более эффективной работы с классом.