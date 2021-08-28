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Агротехнологиями будут заниматься ученые США и СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
28 Августа 2021, 19:20
Агротехнологиями будут заниматься ученые США и СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на отчете перед депутатами маслихата вновь поднял тему сотрудничества местного вуза и университета Аризоны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона сообщил, что идет подготовка соглашения о сотрудничестве. Университет Аризоны обеспечит доступ к своей цифровой библиотеке и образовательным ресурсам для североказахстанских студентов и преподавателей.

«Проектом предусмотрен трансфер академических технологий. В частности, университет Аризоны будет заниматься наращиванием потенциала преподавателей и студентов по американским академическим стандартам. Будут созданы совместные научные группы из числа наших и американских ученых, которые будут работать по направлению агро- и инженерные технологии. В рамках проекта предусматривается возможность получения двудипломного образования», - проинформировал К. Аксакалов.

Аким области добавил, что отремонтируют учебные корпусы университета, построят два общежития на 1,2 тысячи мест. В этом году завершится строительство учебно-лабораторного корпуса с современными лабораториями.

«В области запланировано открытие еще одного вуза по принципу Назарбаев Университета. Финансовые вливания в образование дают плоды. Если в 2017-м году поступление в вузы составляло 58%, то по итогам 2020-го года - 69%. Как итог, по сравнению с 2017-м годом, отток выпускников школ области снизился с 30 до 12%», - сказал К. Аксакалов.


Северо-Казахстанская область   Образование   Наука   США   Сельское хозяйство   Сотрудничество  
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