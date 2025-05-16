РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:54, 15 Май 2025 | GMT +5

    Аграриям Жамбылской области планируют подать 578 млн кубометров поливной воды

    С филиалом РГП «Казводхоз» в регионе заключены 2450 договоров на орошение 61 тысячи га, передает корреспондент агентства Kazinform.

    вода
    Фото: Минводы РК

    На балансе Жамбылского филиала РГП «Казводхоз» сегодня находятся всего 576 водохозяйственных объектов, в том числе 7 водохранилищ, 12 водозаборных гидроузлов, 2 плотины, 427 каналов, 46 скважин, 81 коллектор и 1 насосная станция.

    Директор Жамбылского филиала РГП «Казводхоз» министерства водных ресурсов и ирригации Кайрат Аманов рассказал, что 25 апреля в Астане на переговорах с представителями Кыргызской Республики был утвержден график подачи воды в объеме 400 миллионов кубометров по реке Талас и 180 миллионов кубометров по реке Шу.

    — Наполняемость водохранилищ области на начало вегетационного периода составила 92% от проектного объема, что на 43 миллиона кубометров больше, чем в прошлом году. Однако, из-за дефицита осадков в зимне-весенний период и снижения приточности, наблюдается уменьшение объемов воды в водохранилищах Терис-Ащыбұлак и Бүркітті, — отметил он.

    Для обеспечения бесперебойного водоснабжения ирригационных систем из запланированных к механической очистке 202,2 км каналов, на сегодняшний день очищено 55,3 км.

    — На текущий год планируется подача 578 миллионов кубометров воды хозяйствам, из них 480 миллионов кубометров — сельхозпроизводителям, использующим поверхностный способ полива, и 100 миллионов кубометров — на 13 тысяч га с применением водосберегающих технологий, — добавил Кайрат Аманов.

    Из-за резкого потепления весной этого года вегетационный период начался на 10 дней раньше среднегодовых сроков. Особенностью текущего вегетационного сезона стало крайне низкое количество осадков в предвегетационный период, что привело к значительному дефициту влаги в почве.

    — Этот фактор существенно повлиял на водохозяйственную ситуацию в области. Из-за нехватки влаги потребность сельхозкультур в воде в начальный период вегетации возросла в среднем на 50%, что увеличило нагрузку на источники орошения. С начала поливного сезона сельхозпроизводителям подано 44 миллионов кубометров воды, что в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сказал спикер.

    Также по его словам на текущий момент в каналы, находящиеся на балансе филиала, подается вода объемом 78,8 м³/сек, что на 35,0 м³/сек больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

    Ранее сообщалось, что Кыргызстан направит в Казахстан более 600 млн кубометров воды в поливной период.

    Минводы рекомендует ограничить посев влаголюбивых культур из-за угрозы дефицита воды.

    В Казахстане внедрят дифференцированные тарифы на поливную воду.

    Теги:
    Сельское хозяйство Аграрии Вода Жамбылская область
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
    Сейчас читают