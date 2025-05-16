Аграриям Жамбылской области планируют подать 578 млн кубометров поливной воды

На балансе Жамбылского филиала РГП «Казводхоз» сегодня находятся всего 576 водохозяйственных объектов, в том числе 7 водохранилищ, 12 водозаборных гидроузлов, 2 плотины, 427 каналов, 46 скважин, 81 коллектор и 1 насосная станция.

Директор Жамбылского филиала РГП «Казводхоз» министерства водных ресурсов и ирригации Кайрат Аманов рассказал, что 25 апреля в Астане на переговорах с представителями Кыргызской Республики был утвержден график подачи воды в объеме 400 миллионов кубометров по реке Талас и 180 миллионов кубометров по реке Шу.

— Наполняемость водохранилищ области на начало вегетационного периода составила 92% от проектного объема, что на 43 миллиона кубометров больше, чем в прошлом году. Однако, из-за дефицита осадков в зимне-весенний период и снижения приточности, наблюдается уменьшение объемов воды в водохранилищах Терис-Ащыбұлак и Бүркітті, — отметил он.

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения ирригационных систем из запланированных к механической очистке 202,2 км каналов, на сегодняшний день очищено 55,3 км.

— На текущий год планируется подача 578 миллионов кубометров воды хозяйствам, из них 480 миллионов кубометров — сельхозпроизводителям, использующим поверхностный способ полива, и 100 миллионов кубометров — на 13 тысяч га с применением водосберегающих технологий, — добавил Кайрат Аманов.

Из-за резкого потепления весной этого года вегетационный период начался на 10 дней раньше среднегодовых сроков. Особенностью текущего вегетационного сезона стало крайне низкое количество осадков в предвегетационный период, что привело к значительному дефициту влаги в почве.

— Этот фактор существенно повлиял на водохозяйственную ситуацию в области. Из-за нехватки влаги потребность сельхозкультур в воде в начальный период вегетации возросла в среднем на 50%, что увеличило нагрузку на источники орошения. С начала поливного сезона сельхозпроизводителям подано 44 миллионов кубометров воды, что в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сказал спикер.

Также по его словам на текущий момент в каналы, находящиеся на балансе филиала, подается вода объемом 78,8 м³/сек, что на 35,0 м³/сек больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан направит в Казахстан более 600 млн кубометров воды в поливной период.

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