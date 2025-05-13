Минводы рекомендует ограничить посев влаголюбивых культур из-за угрозы дефицита воды

По его словам, на долю сельского хозяйства приходится более 60% общего водопотребления в стране. Из 12 кубокилометров воды, ежегодно используемой для регулярного орошения, 98% потребляется в пяти южных регионах: Алматинской, Жетысу, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях.

Министр отметил, что текущий вегетационный сезон начался на 20 дней раньше по сравнению со среднегодовыми сроками, что обусловлено аномально теплыми погодными условиями в весенний период.

— Особенностью данного сезона стало недостаточное увлажнение почвы в предвегетационный период, что является существенным фактором, влияющим на водохозяйственную обстановку в южных регионах. Вследствие пониженной влажности верхнего слоя почвы водопотребление посевов на начальном этапе увеличилось в среднем на 50%, что создает дополнительную нагрузку на источники орошения и повышает риск водного дефицита в последующие месяцы, — пояснил Н.Нуржигитов.

В Алматинской и области Жетысу рисков для стабильного проведения поливного сезона не прогнозируется.

В Жамбылской области текущий уровень наполненности водохранилищ составляет 90,3% от проектной вместимости, что превышает прошлогодний показатель на 43 млн м³. Однако, по отдельным объектам, включая Терс-Ащыбулак и Бүркітті, отмечается снижение объемов воды.

Кроме того, риски имеются в Туркестанской и Кызылординской областях: средний уровень наполненности водохранилищ на 6 мая в данном бассейне составляет всего 75%.

— При этом, по данным РГП «Казгидромет» предстоящий вегетационный сезон, будет проходить в условиях дефицита осадков в южных и западных регионах страны. Эти условия, совместно с данными, которые мы получили от Всемирной метеорологической организации и Северо-Евразийского климатического центра о вероятной гидрологической засухе в период с мая по июль текущего года, создают предпосылки для возможных сложностей в аграрном секторе, особенно в бассейнах рек Жайык и Сырдарья, — заявил министр.

В связи с этим он порекомендовал акиматам регионов совместно с МСХ, бассейновыми инспекциями и филиалами Казводхоз проработать комплекс оперативных мер, направленных на минимизацию последствий возможного дефицита влаги. В частности, активизировать работу с аграриями по внедрению водосберегающих технологий в орошении и ограничить посев влаголюбивых культур.