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    12:01, 13 Май 2025 | GMT +5

    Минводы рекомендует ограничить посев влаголюбивых культур из-за угрозы дефицита воды

    Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов на заседании Правительства заявил о возможной гидрологической засухе в период с мая по июль текущего года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    орошение
    Фото: pixabay.com

    По его словам, на долю сельского хозяйства приходится более 60% общего водопотребления в стране. Из 12 кубокилометров воды, ежегодно используемой для регулярного орошения, 98% потребляется в пяти южных регионах: Алматинской, Жетысу, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях.

    Министр отметил, что текущий вегетационный сезон начался на 20 дней раньше по сравнению со среднегодовыми сроками, что обусловлено аномально теплыми погодными условиями в весенний период.

    — Особенностью данного сезона стало недостаточное увлажнение почвы в предвегетационный период, что является существенным фактором, влияющим на водохозяйственную обстановку в южных регионах. Вследствие пониженной влажности верхнего слоя почвы водопотребление посевов на начальном этапе увеличилось в среднем на 50%, что создает дополнительную нагрузку на источники орошения и повышает риск водного дефицита в последующие месяцы, — пояснил Н.Нуржигитов.

    В Алматинской и области Жетысу рисков для стабильного проведения поливного сезона не прогнозируется.

    В Жамбылской области текущий уровень наполненности водохранилищ составляет 90,3% от проектной вместимости, что превышает прошлогодний показатель на 43 млн м³. Однако, по отдельным объектам, включая Терс-Ащыбулак и Бүркітті, отмечается снижение объемов воды.

    Кроме того, риски имеются в Туркестанской и Кызылординской областях: средний уровень наполненности водохранилищ на 6 мая в данном бассейне составляет всего 75%.

    — При этом, по данным РГП «Казгидромет» предстоящий вегетационный сезон, будет проходить в условиях дефицита осадков в южных и западных регионах страны. Эти условия, совместно с данными, которые мы получили от Всемирной метеорологической организации и Северо-Евразийского климатического центра о вероятной гидрологической засухе в период с мая по июль текущего года, создают предпосылки для возможных сложностей в аграрном секторе, особенно в бассейнах рек Жайык и Сырдарья, — заявил министр.

    В связи с этим он порекомендовал акиматам регионов совместно с МСХ, бассейновыми инспекциями и филиалами Казводхоз проработать комплекс оперативных мер, направленных на минимизацию последствий возможного дефицита влаги. В частности, активизировать работу с аграриями по внедрению водосберегающих технологий в орошении и ограничить посев влаголюбивых культур.

    Теги:
    Правительство Погода Сельское хозяйство Минводы и ирригации РК Нуржан Нуржигитов
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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