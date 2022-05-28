28 Мая 2022 17:51

Аграриям Кызылординской области выделено 11,7 тыс. тонн топлива – Минэнергетики РК

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков провел встречу с населением Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Республики Казахстан.

В ходе встречи с населением Кызылординской области, Болат Акчулаков сообщил о направлениях деятельности Министерства энергетики РК и об основных показателях нефтегазовой отрасли в регионе.

По словам министра, в Кызылординской области за 2021 год добыча нефти составила 4,3 млн тонн. За четыре месяца 2022 года добыто 1,4 млн тонн нефти. Объем добычи газа в Кызылординской области за 2021 год составил более 700 млн м3 или 92 % к 2020 году. За четыре месяца 2022 года добыто 200 млн м3 или 74 % к аналогичному периоду 2021 года.

Кызылординская область является пяты нефтедобывающим регионом по объемам добычи нефти, на долю которой приходится порядка 6,14 % от общего объема добычи нефти по стране.

Объем потребления газа региона составил 707 млн м3. Недостающий объем газа поставляется из ресурсов месторождений западных регионов по магистральному газопроводу «Бейнеу-Шымкент».

В своем выступлении Болат Акчулаков также отметил, что Министерством энергетики утверждаются предельные оптовые цены на газ, а конечная цена утверждается Министерством национальной экономики. Разница между себестоимостью и утвержденной оптовой ценой субсидируется Национальным оператором в сфере газа и газоснабжения.

Уровень газификации Кызылординской области составляет 66,5 % или порядка 550,8 тыс. человек имеют доступ к природному газу. По итогам 2021 года завершены ти проекта газификации, что позволило обеспечить газом город Казалы, населенные пункты Жалагаш, Бекежанов или порядка 24 тыс. человек. В 2022 году планируется завершить газификацию населенных пунктов Бирлик и Кыраш.

В регионе имеются 19 газосетевых организаций и порядка 151 автомобильных газозаправочных станций. Потребление сжиженного нефтяного газа в области в 2021 году составило 90 тыс. тонн. За январь-апрель текущего года потреблено порядка 25 тыс. тонн. Предельная розничная цена на сжиженый нефтяной газ в регионе составляет 60 тенге за литр согласно приказу Агентства РК по защите и развитию конкуренции.

Болат Акчулаков также добавил, что для проведения весенне-полевых работ в адрес аграриев Кызылординской области выделено 11,7 тыс. тонн топлива. Отгрузка осуществляется по утвержденному графику.